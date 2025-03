A- A+

mundo Vídeo mostra momento em que carro explode em frente a presídio no Equador; ataque deixou um morto Incidente aconteceu do lado de fora da penitenciária mais perigosa do país

Um agente penitenciário morreu e duas pessoas ficaram feridas após um artefato explosivo detonar do lado de fora de uma penitenciária em Guayaquil, um dos principais centros de operações do crime organizado no Equador, informaram autoridades. Na madrugada de quinta-feira, 13 de março, foram reportadas graves explosões nas proximidades da Penitenciária do Litoral — a maior, mais populosa e perigosa prisão do país.

O Ministério Público do país confirmou tratar-se de dois carros-bomba, que foram detonados em frente às instalações do centro prisional.

Gravações e fotografias capturaram o estrondo que causou pânico na estrada. Um dos vídeos mostrou o momento exato da explosão, gravado por um motorista que havia notado que um dos veículos estava pegando fogo.





Os incidentes ocorreram nos arredores da cidade de Guayaquil, capital de Guayas, uma das 24 províncias do Equador. As autoridades indicaram que a forte explosão ocorreu mais especificamente no norte da cidade, no quilômetro 16,5 da Vía a Daule.

O jornal local Extra informou que a explosão foi registrada por volta das 2 da manhã e causou um corte de energia elétrica em várias áreas, incluindo La Aurora e os arredores da Avenida Narcisa de Jesús. Os moradores da região foram os responsáveis por informar à Polícia sobre a situação.

O jornal citado destacou que, na via afetada, uma das principais da cidade, quatro veículos foram atingidos pela onda expansiva da explosão e pelas fragmentos que se espalharam em um raio de 50 metros a partir do exterior da Penitenciária. Foi detalhado que, pela manhã, ainda havia restos de três carros.

Moradores da região relataram os momentos de angústia e os danos estruturais que o atentado causou nas casas próximas. Um deles foi Edison Baldeón, de 62 anos, que mora e tem um comércio em frente ao local da tragédia.

De acordo com Baldeón, em entrevista ao Primicias Ecuador, ouviu-se "um estrondo forte e tudo tremeu. Tenho um samán no pátio e pensei que a árvore tinha caído sobre nós. Quando saí, vi três carros em chamas e a porta metálica do meu negócio no chão". O homem relatou que seu comércio foi atingido por duas peças da carroceria metálica do carro-bomba que foi lançada no ar. Eram dois pedaços de metal retorcido com mais de um metro de comprimento.

"Esses pedaços metálicos voaram mais de 40 metros do outro lado da avenida. Foi isso que derrubou a porta enrolável do meu comércio", disse ele.

De acordo com o Ministério Público, entre os carros envolvidos estava um veículo particular de cor branca, que teve a parte traseira destruída, e uma caminhonete que ficou gravemente danificada. A Polícia informou que a transmissão traseira do veículo foi lançada a mais de 30 metros e o motor foi destruído.

As imagens, que duram menos de 10 segundos, mostram a explosão do carro, o que fez o homem largar o telefone e desviar. O Primicia verificou por meio de serviços de mapas e navegação que a onda de choque estilhaçou janelas de casas a 130 metros de distância, no beco do bairro União de Proprietários, localizado em frente ao centro carcerário. A investigação ainda está em andamento para determinar o tipo de explosivo usado no atentado.

Sobre o caso, o diretor nacional de antidrogas da Polícia, Holguer Cortez, afirmou suspeitar que tenha sido "uma reação dos grupos" de criminosos em resposta ao anúncio do presidente Daniel Noboa de que firmou uma "aliança estratégica" com o empresário e ex-militar Erik Prince, fundador da empresa de segurança privada Blackwater, para combater o "narcoterrorismo" e o crime organizado.

Cortez indicou que as investigações continuam para determinar as motivações do ocorrido, enquanto Noboa atribui os atos violentos a tentativas de desacreditar as ações de seu governo no combate à criminalidade, de olho nas eleições presidenciais de segunda volta, previstas para 13 de abril, onde ele enfrentará a candidata correísta, Luisa González.

A pessoa que morreu na explosão era um agente penitenciário da prisão, que foi atingido pelos estilhaços da explosão, e entre os feridos também há um policial.

As chamas causadas pela explosão destruíram completamente dois veículos e também afetaram outros quatro carros que estavam a pouca distância. Este evento ocorreu menos de uma semana depois que foram encontrados cinco presos mortos dentro da prisão.

A Penitenciária do Litoral abriga cerca de 6.000 presos, mais da metade dos cerca de 12.000 detentos que estão no complexo penitenciário de Guayas, um conjunto de cinco prisões localizadas nos arredores da cidade de Guayaquil.

Veja também