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Blue Origin Vídeo mostra momento em que foguete da Blue Origin explode durante teste em plataforma de lançamento New Glenn, peça central das ambições espaciais de Jeff Bezos, pegou fogo durante teste em Cabo Canaveral; empresa e NASA investigam causas

O foguete New Glenn, da Blue Origin, explodiu enquanto estava na plataforma de lançamento durante um teste em Cabo Canaveral, na Flórida, informaram nesta quinta-feira veículos de imprensa americanos.

A empresa confirmou o incidente em um comunicado publicado no X. "Tivemos uma anomalia durante o teste de ignição de hoje", afirmou a Blue Origin, acrescentando que "todo o pessoal foi localizado".

Imagens do episódio mostram fumaça saindo da parte inferior do foguete, de 98 metros de altura, antes de ele ser completamente tomado por uma enorme bola de fogo.

Here's our video of the explosion at Launch Complex 36. It happened about 9 pm ET (0100 UTC) as Blue Origin was beginning a static fire test of its New Glenn rocket.



Watch live views: https://t.co/tm2wZQmAVD pic.twitter.com/PmbgQC6Qmq — Spaceflight Now (@SpaceflightNow) May 29, 2026

A explosão representa um novo revés para a companhia de exploração espacial fundada pelo bilionário Jeff Bezos. O New Glenn ocupa posição estratégica nos planos da empresa para competir no mercado espacial.

"Ainda é cedo demais para saber a causa, mas já estamos trabalhando para descobri-la", escreveu Bezos no X pouco depois do acidente. "Um dia muito duro, mas vamos reconstruir tudo o que precisar ser reconstruído e voltaremos a voar. Vale a pena", acrescentou.

O fundador da SpaceX, Elon Musk, rival direto de Bezos no setor, também se manifestou e classificou o acidente como "muito lamentável".

Nasa acompanha investigação após explosão

O congressista republicano Mike Haridopolos, cujo distrito inclui Cabo Canaveral, afirmou que acompanha o caso em contato com o administrador da Nasa, Jared Isaacman.

— Estou grato por não haver relatos de feridos e agradecido aos serviços de emergência, engenheiros e equipes de lançamento que agiram rapidamente — afirmou.

A Nasa e a Blue Origin mantêm parceria no desenvolvimento de um módulo de pouso lunar destinado às missões Artemis.

Isaacman afirmou que a agência apoiará a investigação do acidente.

"Trabalharemos com nossos parceiros para apoiar uma investigação completa dessa anomalia, avaliar os impactos nas missões de curto prazo e voltar a lançar foguetes", escreveu no X.

A explosão ocorre semanas após outro contratempo envolvendo o New Glenn.

No mês passado, o foguete fracassou em uma missão destinada a colocar um satélite de comunicações na órbita correta, episódio que também levou à abertura de uma investigação.

Embora a Blue Origin tenha conseguido recuperar e reutilizar com sucesso um propulsor do New Glenn, a missão não tripulada falhou em colocar em órbita o satélite da AST SpaceMobile.

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