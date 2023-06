A- A+

AGRESTE Vídeo mostra momento em que homem é imobilizado por criminosos durante assalto em Caruaru Crime ocorreu na rua do Sapateiro, no Centro de Caruaru

Vídeo que circula em redes sociais mostra o momento em que um homem é rendido e imobilizado durante um assalto em Caruaru, no Agreste Central de Pernambuco. As imagens foram gravadas na noite da última terça-feira (6).

O crime ocorreu na rua do Sapateiro, no Centro de Caruaru, por volta das 19h32 da terça-feira. A gravação começa no momento em que o homem é abordado por um homem e uma mulher.

A vítima é então colocada contra a parede enquanto os dois assaltantes tiram seus pertences. Em seguida, mais duas mulheres se aproximam e também tomam pertences do homem.

No final, após os quatro primeiros fugirem, um homem aparece e empurra novamente a vítima contra a parede por alguns segundos e sai correndo do local ao ser liberado.

Informações sobre os criminosos podem ser repassadas para o Disque Denúncia Agreste, no (81) 3719-4545.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar de Pernambuco e aguarda retorno.

Veja também

SAÚDE Em comemoração aos 63 anos, Imip promove série de ações; confira