Coreia do Sul Vídeo mostra momento em que homem incendeia vagão de metrô na Coreia do Sul Suspeito tem 67 anos e foi indiciado pelos crimes de tentativa de homicídio e incêndio criminoso; seis passageiros ficaram feridos

Um homem, de 67 anos, colocou fogo em um vagão cheio de passageiros no metrô de Seul, na Coreia do Sul, causando um incêndio no transporte público da capital. O caso, que aconteceu no dia 31 de maio, teve as imagens das câmeras de segurança internas divulgadas nesta terça-feira (25).

Ele foi indiciado pelos crimes de tentativa de homicídio e incêndio criminoso, afirmou a Promotoria sul-coreana.

De acordo o jornal Korea Daily, as autoridades responsáveis pelo caso afirmaram que seis pessoas ficaram feridas no incidente.

A Promotoria do distrito sul de Seul informou que não houve registro de mortes. Na filmagem, é possível ver pessoas correndo e fugindo do vagão após o idoso começar a despejar um líquido no chão do quarto vagão da Linha 5 do metrô. Em seguida, ele ateia fogo no trem.

Até agora, as investigações apontam que o ataque foi motivado por "delírios relacionados a uma decisão judicial sobre o divórcio" do suspeito. Os promotores afirmam que ele planejou detalhadamente o incêndio, uma vez que comprou gasolina, se desfez dos próprios bens e fez reconhecimento de grandes estações de metrô no dia anterior ao incidente.

No momento da ação do criminoso, o transporte estava lotado.

Alguns dos passageiros que estavam no vagão alvo tentaram escapar. O vídeo mostra, inclusive, alguns deles escorregando e caindo no chão instantes antes de o fogo se alastrar. No momento em que as chamas tomaram conta do trem, o local já estava vazio.

Apesar de ninguém ter sido gravemente atingido, a fumaça se espalhou para o vagão ao lado.

Assim como a unidade diretamente incendiada, o trem também estava cheio de passageiros, que foram avistados fugindo pelas portas traseiras.

