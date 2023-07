A- A+

Crime em Candeias Vídeo mostra momento em que mãe e filha são mortas a tiros na entrada de edifício em Candeias Jedete Santos, de 48 anos, e Laura Beatriz Santos Silva, de 23, tinham acabado de entrar no Edifício Vila do Sol

Câmeras de segurança flagraram o momento em que mãe e filha são mortas a tiros em frente ao prédio onde moravam, no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

Jedete Santos, de 48 anos, e Laura Beatriz Santos Silva, de 23, tinham acabado de entrar no Edifício Vila do Sol, na tarde dessa quarta-feira (5), quando foram surpreendidas pelo ex-companheiro da jovem.

As imagens mostram quando o suspeito, de camisa azul, desce de um carro estacionado em frente ao prédio e vai em direção às vítimas.



O vídeo mostra que, com uma arma em punho, ele faz disparos contra Jadete, sua ex-sogra, e Laura, com quem manteve relacionamento por dois anos e meio.

Vídeo mostra momento em que mãe e filha são mortas a tiros na entrada de edifício em Candeias - https://t.co/jkCYB5p1Gi pic.twitter.com/tpCT08UB4X — Folha de Pernambuco (@folhape) July 6, 2023

Após os tiros, o homem, que não teve o nome divulgado, volta para o carro em que estava e foge rapidamente. Testemunhas contam que foram ouvidos pelo menos cinco tiros.

Segundo parentes, Laura Beatriz estava no oitavo período do curso de Direito e havia se mudado, junto com a mãe e o padrasto, para Candeias, há aproximadamente um mês e meio, na tentativa de se esconder do ex-namorado.

Antes, ela e a família residiam em Gaibu, no Cabo de Santo Agostinho, onde chegaram a morar com o suspeito do crime por alguns meses.

Devido ao histórico de agressões e atitudes possessivas, Laura terminou o relacionamento e chegou a registrar ocorrência em uma delegacia, obtendo medida protetiva contra o ex-parceiro. A Polícia Civil investiga o caso.

