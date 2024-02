A- A+

TRAGÉDIA EM BOA VIAGEM Vídeo mostra momento em que major médico da reserva da PM mata porteiro em prédio de Boa Viagem Um major matou a tiros o porteiro do prédio onde morava

Vídeo de câmera de monitoramento registrou o momento em que um major médico da reserva da Polícia Militar de Pernambuco matou a tiros o porteiro do prédio onde morava, José Washington de Santana. O crime aconteceu na noite de sexta-feira (17), no Edifício Monte Pascoal, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

José Washington estava trabalhando na guarita do condomínio quando o major atirou duas vezes na sua cabeça.

Nas imagens, é possível ver o momento que o médico, que traja uma camisa social com alguns botões abertos, se aproxima da guarita. As primeiras informações indicam que vizinhos teriam pedido ao porteiro para ligar para a polícia em pedido de socorro para a esposa do médico. José Washington não aparece no vídeo.

O vídeo segue com o médico sacando uma arma. Ele estaria procurando a esposa, após a discussão e agressão. José Washington chegou a segurar na mão do major tentando impedir que ele atirasse, em um primeiro momento.

O major volta a apontar a arma para o porteiro e atira duas vezes no profissional. Os tiros atingiram a cabeça de José Washington, que morreu ainda no local, sentado na cadeira onde trabalhava. O major sai da porta da guarita e volta para o apartamento onde morava.

Em nota, a Polícia Militar de Pernambuco afirmou que o assassino havia agredido a esposa antes de matar o porteiro. A mulher, que chegou a ser feita refém com a filha, conseguiu abrigo em um apartamento vizinho.

Após matar o porteiro, o médico retornou ao apartamento e ficou isolado, segundo a polícia. "Com a chegada das equipes policiais foi realizado o isolamento do perímetro e foram iniciadas as negociações para que o autor se entregasse, mas sem êxito", disse a Polícia Militar, acrescentando que o major médico tirou a própria vida em seguida.

A Polícia Civil de Pernambuco investiga o caso. A Polícia Militar afirmou que o assassino era major da reserva remunerada do quadro de Oficiais Médicos da corporação. Os corpos foram encaminhados para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Santo Amaro, no Recife.

O Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios (Sieec) faz um protesto nesta segunda-feira (19), em frente ao edifício onde José Washington onde trabalhava e foi morto, em Boa Viagem. A categoria cobra mais segurança para os profissionais, com iniciativas como a blindagem das guaritas.

"Está caracterizado como acidente de trabalho, ele morreu cumprindo o que determina o contrato. Queremos guaritas com mais segurança, blindada e que tenha uma norma para que os condôminos não tenham acesso", falou o representante do sindicato, Adilson Porteiro, ao citar a vulnerabilidade dos profissionais, inclusive aos próprios condôminos.

