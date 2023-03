A- A+

Jaboatão dos guararapes Vídeo mostra momento em que nova vítima de incidente com tubarão sai do mar em Piedade Incidente aconteceu nesta segunda-feira (6), na praia de Piedade

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que uma mulher ferida no braço esquerdo é retirada da praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolina do Recife, nesta segunda-feira (6). A suspeita é que ela tenha sido mordida por um tubarão.



Banhistas acompanharam a vítima até a faixa de areia. A mulher, que não teve o nome e idades divulgados, recebeu o socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros. Ela foi levada para o Hospital da Restauração, na área central do Recife, onde se encontra internada.



O incidente aconteceu por volta das 12h30, nas proximidades do Golden Beach. Este é o segundo caso em Piedade em 24 horas. Nesse domingo (5), um adolescente de 14 anos foi mordido por um tubarão próximo à Igrejinha de Piedade.

