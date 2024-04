A- A+

HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO Vídeo mostra momento em que paciente que matou vigilante do HR é executado por homens fardados Comerciantes do bairro, que prefiram não se identificar, confirmaram a veracidade do vídeo para a Folha de Pernambuco

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que homens com fardas de seguranças de empresa privada capturaram e mataram um homem, que seria o paciente que trocou tiros no Hospital da Restauração, na madrugada desta sexta-feira (26).



A ação resultou na morte de Nivaldo Bezerra da Silva, vigilante de 66 anos que estava no seu último plantão antes da aposentadoria.



Comerciantes do bairro, que prefiram não se identificar, confirmaram a veracidade do vídeo para a Folha de Pernambuco. Uma dessas pessoas afirmou que viu o momento da fuga do homem do HR para a Avenida Agamenon Magalhães, no Derby, centro do Recife, onde foi capturado e morto a tiros.

“Eu só vi a correria. Esse paciente tentou roubar uma ambulância do hospital para fugir e tinha vigilantes atrás dele, logo na saída. Depois disso, não vi mais nada, só ouvi os tiros. Era mais ou menos umas 4h40 quando isso aconteceu”, relatou um comerciante.

A ação teria ido até a Praça do Derby, próximo ao banco Bradesco. Lá, ainda é possível conferir algumas manchas na calçada, possivelmente de sangue.

Suposto local onde paciente fugiu/foi morto nesta sexta-feira (26). Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

“Quando eu vi o que estava acontecendo, corri e me escondi. O homem estava na ambulância, acho que fez o motorista de refém. Um carro e duas motos perseguiram e cercaram a ambulância. Então puxaram o cara do carro e começaram a bater nele, no chão. Depois um deu um tiro nele e ele ficou caído no chão”, relatou outra pessoa.

A testemunha contou, ainda, que após a ação, os vigilantes foram embora, como pode ser visto no vídeo. O motorista da ambulância, que teria sido feito de refém, também deixou o local. Logo após isso, um carro recolheu o corpo do homem.

Investigação

A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com as polícias Militar e Civil, e com a Secretaria de Defesa Social (SDS), para repercutir se haverá investigação sobre a conduta dos vigilantes envolvidos na ação, mas não obteve resposta até o momento.

Também procuramos o Sindicato dos Vigilantes de Pernambuco (Sindesv-PE), que informou que só vai se pronunciar sobre o caso por meio do advogado Eduardo Morais. A Folha não conseguiu falar com o profissional.

A empresa Alforge Segurança Patrimonial, na qual os vigilantes envolvidos na ocorrência trabalham, também foi procurada pela reportagem por meio ligação e e-mail, mas não conseguimos resposta.

Entenda o caso

Tudo aconteceu na Ala Vermelha do Hospital da Restauração. Segundo o diretor da unidade, Petrus Andrade Lima, um paciente que estava internado na emergência geral, na unidade de trauma, furtou a arma de um vigilante durante a troca de guarda da equipe de segurança privada e baleou o profissional.

"Na troca entre as armas, houve a tomada por parte do paciente", explicou Petrus. O vigilante, identificado como Nivaldo Bezerra da Silva, morreu no local. Após os tiros, o paciente tentou fugir.

No momento da fuga, houve uma troca de tiros e o paciente também veio a óbito. O vigilante, Nivaldo Bezerra da Silva, tinha 66 anos e também não resistiu aos ferimentos. Ele estava no último dia de plantão antes da aposentadoria.

Na manhã desta sexta, uma força-tarefa do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) compareceu ao local do crime para fazer as primeiras avaliações.

“A gente olhou a cena do crime e vamos encaminhar e prestar apoio à família do vigilante que foi morto. Nós também já encaminhamos as principais pessoas, como o vigilante que teve a arma furtada, para prestar depoimento no DHPP. Mais ninguém ficou ferido e vamos avaliar agora os próximos passos para descobrir a motivação do crime”, explicou o delegado Victor Lopes, que está à frente da investigação.

A família também esteve no hospital para reconhecer e se despedir de Nivaldo. Eles não falaram com a imprensa. O corpo do vigilante deve ser encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) ainda nesta sexta-feira. Quanto ao outro paciente que morreu, ainda não há informações se ele estava acompanhado de alguém na unidade. Esse, inclusive, é um dos pontos da investigação da polícia.

O Sindicato de Vigilantes de Pernambuco (Sindesv) também se despediu de Nivaldo nesta manhã. Eles estiveram com a família e relataram um pouco do momento difícil que estão passando. “A gente veio prestar solidariedade à família. É muito triste essa situação toda. Muita comoção da família e muita tristeza mesmo. Nivaldo estava perto de se aposentar e acontece isso. Traz muita insegurança para a nossa profissão”, contou o diretor do sindicato, Mauro Barbosa.

