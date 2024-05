Vídeo mostra momento em que palco cai durante comício eleitoral no México; nove pessoas morreram

A- A+

Um evento eleitoral terminou em tragédia, no México, após o palco desabar sob a força de rajadas de vento e pelo menos nove pessoas morrerem. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que as torres que sustentavam o palco ruíram. O telão que havia sido montado caiu sobre a plataforma onde estava o candidato presidencial Álvarez Máynez e outros membros do partido Movimento Cidadão.

“Estou bem e em comunicação com as autoridades estaduais para acompanhar o ocorrido. A única coisa importante neste momento é cuidar das vítimas do acidente”, escreveu em suas redes sociais o candidato presidencial do Movimento Cidadão, Jorge Álvarez Máynez .

O candidato de 38 anos é o terceiro em intenções de voto nas eleições do dia 2 de junho, e seus companheiros conseguiram chegar em segurança após correrem. O acidente ocorreu na cidade de San Pedro Garza, no estado de Nuevo León.

“Acabei de visitar a Clínica 7 e lamento informar que até agora o número de pessoas que morreram no acidente é de oito adultos e um menor”, relatou o governador de Nuevo León, Samuel García, na rede social X. O responsável explicou que fortes ventos derrubaram o palco e pediu às pessoas que se abrigassem porque ainda se registam trovoadas e chuva intensa na região.

Álvarez Máynez acrescentou que os membros feridos de sua equipe são tratados em um hospital. O partido disse num comunicado que suspenderia todos os eventos de campanha “em solidariedade às pessoas afetadas”.

“As condições climáticas foram muito atípicas porque a chuva não durou nem cinco minutos”, explicou Máynez em reunião com a imprensa ao descrever o incidente. E deu como exemplo que a caminho do hospital para acompanhar alguns colaboradores feridos, viu “muitas árvores caídas”.

Quando a tenda e o telão desabaram, as pessoas começaram a saltar do palco para onde pudessem, explicou o candidato, que bateu a cabeça ao colidir com um colega que saltou ao mesmo tempo. “Primeiro eu vi que a bateria dos músicos do grupo (...) que ia tocar voaria, e quando eles perceberam também correram”.

"Pura histeria, puro pânico"

José Juan, um dos participantes do evento político, narrou como, surpreendentemente, a estrutura desabou sobre os candidatos e o público.

— De repente desabou, bateu na minha cabeça e eu desmaiei, o resto foi pura histeria, puro pânico — declarou o homem à mídia local Televisa.

“Abraço familiares, amigos das vítimas e apoiadores dessa organização”, escreveu o presidente Andrés Manuel López Obrador no X. “Estamos atentos”, acrescentou.

Os demais candidatos à presidência do México expressaram suas condolências pelo incidente. “Espero que esteja tudo bem com os candidatos presentes no evento do Movimento Cidadão em Nuevo León”, escreveu Claudia Sheinbaum, candidata do partido de esquerda no poder e grande favorita para ganhar a presidência, na rede X.

