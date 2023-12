A- A+

Imagens de circuito interno mostram o momento exato da colisão entre um caminhão e um carro Ford Ka, cor vermelha, no cruzamento da Rua José Osório com a Avenida Visconde de Albuquerque, na Madalena, Zona Oeste do Recife. As imagens foram cedidas por moradores do Edifício Maria de Fátima, que fica próximo ao local do acidente.

Vídeo mostra momento exato do acidente na Madalena, que matou motorista de aplicativo e passageiro - https://t.co/WK1Oqeyc7c pic.twitter.com/D3Q5DyJnH1 — Folha de Pernambuco (@folhape) December 4, 2023

Segundo o vídeo, a colisão aconteceu às 2h51 desta segunda-feira (4).

A tragédia resultou na morte da motorista Emilly Matias, de 25 anos, que também já foi produtora de brega, e do passageiro de 39 anos, que não teve o nome divulgado. A condutora era moradora do bairro de Caetés I, Abreu e Lima, Região Metropolitana do Recife.

O motorista do caminhão sofreu lesão em um dos braços e foi encaminhado para o Hospital da Restauração, na região central do Recife, onde está internado e passa por supervisões. O estado de saúde dele é estável.

Veja também

