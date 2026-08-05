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TRÂNSITO Vídeo mostra momento exato em que carreta tomba em viaduto no Recife No vídeo, é possível ver quando a carreta, que estava subindo a alça do viaduto, tomba

Imagens enviadas à Folha de Pernambuco mostram o momento exato em que uma carreta carregada de madeira tombou em cima do Viaduto Capitão Temudo, no bairro do Cabanga, área central do Recife, na manhã desta quarta-feira (5).

O material foi cedido à reportagem por Marcel Perecmanis, que dirigia próximo ao local quando o sinistro aconteceu, às 6h38.

No vídeo, é possível ver quando a carreta, que estava subindo a alça do viaduto, tomba. O motorista não ficou ferido e passa bem. Ele chegou a fazer teste do bafômetro, que não indicou consumo de bebida alcoólica. Assista:

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) informou, por volta das 10h30, que o acesso à alça do viaduto permanecia totalmente interditado.

Agentes e orientadores de trânsito seguem no local para monitorar a ocorrência, bem como orientar condutores e organizar a circulação de veículos na região.

"A via permanecerá interditada até a conclusão dos trabalhos de remoção do veículo e limpeza da pista", de acordo com a CTTU.

Motoristas podem usar como rota alternativa a Ponte Governador Paulo Guerra, no sentido Zona Sul, e em seguida realizar o retorno para a Avenida Antônio de Góes, de onde podem depois acessar novamente o Viaduto Capitão Temudo.

O motorista, que preferiu não se identificar, disse à Folha que perdeu o controle do caminhão após o eixo traseiro do veículo soltar. Ele havia saído do Porto de Suape, no Litoral Sul de Pernambuco, e tinha como destino Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

Equipe da Autarquia de Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) atua na retirada do óleo derramado na pista após o tombamento da carreta.

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