Vídeo mostra momento exato em que turista é mordida por tubarão em Fernando de Noronha
Mergulho ocorreu na sexta-feira (9), em frente à Associação de Pescadores, área bastante procurada por turistas justamente pela presença frequente de tubarões
Um novo vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento exato em que a advogada Tayane Dalazen, de 36 anos, é mordida por um tubarão-lixa durante um mergulho em Fernando de Noronha, em Pernambuco.
As imagens foram registradas pelo condutor de visitantes Filipe Dicaprio. No vídeo, é possível ver diversos tubarões circulando enquanto a turista desce para um mergulho de apneia.
Segundos depois, um dos animais se aproxima e morde a perna de Tayane. As imagens chamam atenção pela proximidade entre os turistas e os tubarões, além da quantidade de animais concentrados no local. Assista:
Outra gravação compartilhada pela turista mostra um condutor de visitantes atingindo um dos tubarões com uma câmera um pouco antes.
O mergulho ocorreu na sexta-feira (9), em frente à Associação de Pescadores, área bastante procurada por turistas justamente pela presença frequente de tubarões.
Tayane estava acompanhada de duas amigas e do guia de turismo Erivaldo Alves da Silva, conhecido como Nego Noronha. Após a mordida, a turista recebeu ajuda do guia e de pescadores que estavam em embarcações próximas.
A limpeza inicial do ferimento foi feita ainda no local por uma amiga de Tayane. Em seguida, a advogada foi levada ao Hospital São Lucas, onde recebeu atendimento médico e teve alta, segundo a Administração de Fernando de Noronha.
O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) informou que abriu uma investigação para apurar as circunstâncias do incidente, incluindo as condutas registradas em vídeo.