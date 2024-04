A- A+

Casa Amarela Vídeo mostra morte de adolescente de 16 anos em quadra de futebol na Zona Norte do Recife Crime aconteceu na Praça do Trabalho

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que um adolescente de 16 anos foi morto em uma quadra de futebol, no bairro de Casa Amarela, na Zona Norte do Recife.

O crime aconteceu no domingo (14), na Praça do Trabalho, mas a gravação do ocorrido só começou a ser divulgada nos últimos dias. A vítima foi identificada como Gabriel Justino de Souza Barros.

Nas imagens, o adolescente aparece sentado com outros três jovens na mureta da quadra, acompanhando um jogo no local.

Um homem de camisa preta, que também estava sentado, levanta com uma arma na mão e segue em direção a Gabriel.

O suspeito inicia uma discussão com a vítima, aponta a arma para o rosto do adolescente e faz disparos. Na sequência, o atirador e os outros jovens que estavam no local correm.

A suspeita é que Gabriel tenha sido morto por curtir, nas redes sociais, a foto da namorada do suspeito, que ainda não foi localizado.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), a vítima foi socorrida para uma unidade hospitalar, mas não resistiu e morreu.

O homicídio consumado foi registrado por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios na Capital. "As investigações seguem até o esclarecimento do caso", informou a PCPE.

