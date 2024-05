A- A+

INVESTIGAÇÃO Vídeo mostra motorista do Porsche entrando no carro com voz arrastada momentos antes do acidente Colisão terminou com a morte do motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, de 55 anos

Um novo vídeo divulgado nesta terça-feira (14) pelo portal de notícias G1 mostra o momento em que o empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos, motorista do Porsche que se envolveu em um grave sinistro de trânsito em São Paulo no final do mês de março, entra no carro antes de iniciar o trajeto.

Nas filmagens, é possível observar que, ao entrar no veículo, Fernando estava com a voz arrastada. No vídeo, ele comunica que está saindo do local para jogar sinuca. Fernando chega a ser repreendido pela namorada, que se recusou a seguir o trajeto com ele.

O momento, filmado na saída de um poker, foi registrado pela namorada do passageiro que também estava no Porsche no momento do acidente e sofreu com diversas fraturas e traumas com a colisão.

O homem, que era amigo de Fernando, ficou internado por 15 dias e precisou retirar um baço e colocar drenos no pulmão após a batida.

A colisão também resultou na morte do motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, de 55 anos. O homem, que estava trabalhando no momento do acidente, teve seu carro atingido por trás pelo Porsche, que estava a 114 km/h numa via onde a velocidade máxima é de 50km/h.

Fernando foi preso depois de se apresentar à polícia no dia 6 deste mês. O motorista foi indiciado por homicídio doloso, lesão corporal e fuga do local de acidente.

