A- A+

Imagens enviadas à reportagem da Folha de Pernambuco mostram o momento do resgate de uma das vítimas do desabamento de prédio de quatro andares que caiu, por volta das 6h desta sexta-feira (7), no bairro do Janga, em Paulista, Região Metropolitana do Recife.

No vídeo, uma mulher, de nome e idade não divulgados, aparece bastante nervosa, presa entre os escombros. Populares tentam acalmá-la e tirar os entulhos que estão em volta. Oito viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local.



Por meio de nota, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou o resgate de uma adolescente de 15 anos, que foi encaminhada para o Hospital da Restauração, na área central do Recife.

A Defesa Civil de Pernambuco também divulgou o resgate de uma outra vítima do sexo feminino, de 65 anos, que foi socorrida para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista.

O relatório da Coordenadoria de Defesa Civil de Pernambuco (Codecipe) indica que há 14 pessoas desaparecidas.



As primeiras informações são de que o prédio, localizado na rua Dr. Luiz Inácio de Andrade Lima, no Jnaga, estaria condenado, mas era ocupado.

Veja também

DESABAMENTO EM PAULISTA Seguradora vistoriou prédio que desabou no Janga um dia antes do desabamento