INCÊNDIO Vídeo mostra o momento em que avião é "engolido" pelo fogo no aeroporto em Tóquio Todos os 367 passageiros foram evacuados do avião em chamas da Japan Airlines

Uma aeronave da Japan Airlines pegou fogo na pista do Aeroporto de Haneda, em Tóquio, nesta terça-feira à noite (horário local), e os esforços de combate a incêndios estão em andamento. O avião comportava 367 passageiros, e o fogo aparentemente começou assim que ele pousou. Segundo a mídia local, o avião teria colidido com uma aeronave da Guarda Costeira do país. O Aeroporto de Haneda bloqueou a pista.

Imagens impressionantes mostram quando o avião da Japan Airlines "engolido" pelas chamas enquanto para no aeroporto.

Veja:

A vehicle of some type appears to have been on the runway and made contact with the left wing (fuel tank) of the Japan Airlines Airbus A350 at Tokyo-Haneda Airport on January 2nd.#breaking #news #aviation #airplane #airplanecrash pic.twitter.com/YKeqt70OMO

De acordo com imagens de TV e informações do The Japan News, o avião pegou fogo na parte traseira da fuselagem quase imediatamente após o pouso.

