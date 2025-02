A- A+

MUNDO Vídeo mostra o momento em que avião pousa e capota em Toronto Dezoito pessoas ficaram feridas no acidente, três com gravidade

Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra o momento em que um avião da Delta Air Lines capotou ao pousar no aeroporto Pearson, o maior do Canadá, nesta segunda-feira. Ao todo, 80 pessoas estavam a bordo — 18 delas ficaram feridas, três em estado grave.

O voo CRJ900, de um avião Bombardier operado pela Endeavor Air, pousava na maior cidade canadense após decolar de Minneapolis, no estado americano de Minnesota. Autoridades do terminal haviam alertado para condições meteorológicas desafiadoras, após uma tempestade atingir a região no fim de semana e despejar por lá quase 22 centímetros de neve.

Clearist footage showing the crash moment of Delta - Endevoir Air CRJ-900 Flight DL4819 from Minneapolis (MSP) to Toronto (YYZ) with registration N932XJ.

We will share the reports as soon as available. pic.twitter.com/4XRAdJt3c0 — aircraftmaintenancengineer (@airmainengineer) February 18, 2025

As novas imagens mostram que a aeronave se aproximou da pista e, logo após tocar o chão, pegou fogo e girou 180º graus. O avião ficou virado de ponta cabeça, já sem as asas. As circunstâncias do acidente estão sob investigação.





Outro vídeo publicado por uma passageira no Snapchat mostra os momentos seguintes ao acidente. Ashley Zook gravou a si mesma, ainda de cabeça para baixo, dentro da aeronave.

Nas imagens de Ashley, é possível ver que ela pega o celular ainda dentro do avião e começa a registrar a cena. "Meu avião caiu, e eu estou de ponta cabeça", escreveu na legenda.

Breaking Delta plane crash! Video from passengers ! pic.twitter.com/2YoVv9H7bH — 305TOPGUN (@305topgun) February 17, 2025

Na sequência, já fora da aeronave, a mulher filma os trabalhos de resgate e se mostra em choque com a situação.

— Eu acabei de sofrer um acidente de avião. Acabei de sofrer um acidente de avião. Ai, meu Deus — repete ela.

Uma criança foi levada para o hospital com ferimentos graves, e um homem de cerca de 60 anos e uma mulher de cerca de 40 também ficaram gravemente feridos, disse à AFP um porta-voz da organização de assistência médica Ornge, enquanto socorristas chegavam ao local.

Três helicópteros e duas ambulâncias de cuidados intensivos foram acionadas, acrescentou o porta-voz.

A emissora CBC exibiu imagens de pessoas saindo com dificuldade do avião, protegendo-se das rajadas de vento. A Delta confirmou que o acidente "não deixou vítimas fatais".

Um usuário do Facebook que diz ser passageiro do voo, John Nelson, publicou um vídeo com imagens do avião acidentado.

— Nosso avião se acidentou. Está de cabeça para baixo. A maioria das pessoas parece estar bem. Estamos todos descendo — destacou.

Uma tempestade de neve atingiu ontem o leste do Canadá. A Junta de Segurança do Transporte do Canadá (TSB) anunciou que vai enviar uma equipe de investigadores.

