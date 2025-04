Vídeo mostra o momento em que teto de discoteca desaba na República Dominicana; 15 pessoas morreram

A- A+

Leia também

• Vulcão lança enorme coluna de cinzas ao ar nas Filipinas

• Nasce primeiro bebê de mulher com útero transplantado no Reino Unido

• Arranha-céu de 33 andares em construção desaba com terremoto na Tailândia

O teto da casa noturna Jet Set, localizada em Santo Domingo, capital da República Dominicana, desabou na madrugada desta terça-feira. Pelo menos 15 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas. Equipes de resgate continuam as buscas por possíveis sobreviventes entre os escombros, segundo o jornal português Sic Notícias.

46 pessoas foram resgatadas pelas equipes de socorro e receberam assistência médica, segundo a polícia nacional dominicana.

Veja vídeo:

Doce personas murieron y múltiples resultaron heridos cuando se desplomó el techo de la famosa discoteca Jet- Set de República Dominicana durante la presentación del famoso merengue Rubby Pérez.



Según varios medios locales, su manejador Fernando Soto reveló que el artista aún… pic.twitter.com/eyIKY3E0KQ — Molusco (@Moluskein) April 8, 2025

Entre os feridos está o cantor de merengue Rubby Pérez, que se apresentava no momento do incidente. O presidente Luis Abinader expressou profundo pesar pela tragédia e afirmou que todas as agências de resgate estão mobilizadas para auxiliar os afetados.

As autoridades ainda não determinaram as causas do desabamento. A área foi isolada para facilitar os trabalhos de resgate e investigação. Familiares e amigos das vítimas aguardam por informações em hospitais próximos e no local do acidente. Mais de 370 pessoas trabalham nas missões de busca de vítimas.

A discoteca é famosa pelas suas festas de segunda-feira, frequentadas por celebridades locais e se prolongam pela madrugada.

Veja também