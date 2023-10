A- A+

surto Vídeo mostra percevejo subindo na perna de passageiro em metrô de Londres Em comunicado recente, a TFL, responsável pela maior parte do transporte público de Londres, afirmou que não tinha conhecimento de quaisquer surtos relacionados ao inseto na cidade

O surto de percevejos em Paris, na França, deixou cidadãos horrorizados nas últimas semanas. Eles tomaram conta dos meios de transporte da cidade, bem como de quartos de hotel, salas de cinema e escolas. Em um novo vídeo que viralizou no TikTok é possível ver o inseto subindo na perna de um passageiro, mas dessa vez, no metrô de Londres, na Inglaterra.

Na legenda, o usuário comenta que "é verdade, eles [se referindo aos percevejos] estão prosperando na Linha Victória" (nome de uma das duas linhas do metrô subterrâneo londrino).

Ainda, o passageiro pede na legenda do vídeo que a Transport for London (TFL), órgão do governo inglês responsável pelos transportes públicos de Londres, resolva a situação. Em seguida, brinca que o inseto está se dando bem por conta das linhas da Eurostar, companhia de trens que interliga Londres e Paris, assim como outras partes da Europa.

Em um comunicado recente, para tranquilizar os moradores de Londres, a TFL afirmou que "não tinha conhecimento de quaisquer surtos em Londres" envolvendo percevejos.

"Mas monitorizaremos a nossa rede e continuaremos com as nossas medidas de limpeza rigorosas e completas, que comprovadamente mantêm a limpeza dentro e fora dos nossos comboios", informou o órgão.

Sintomas da picada

Os percevejos são insetos achatados que se escondem em fissuras e fendas de colchões e em outras estruturas, como armações de camas, almofadas e paredes. Ainda que não sejam transmissores de doenças, eles se alimentam de sangue e injetam saliva na pele enquanto picam, para evitar a coagulação.

Ainda que sejam indolores, as marcas da picada surgem na pele de algumas horas até dez dias depois. Alguns dos sintomas causados pelas picadas do inseto:

Apenas orifícios diminutos;

Manchas planas arroxeadas;

Manchas vermelhas, protuberâncias sólidas salientes ou urticária (vergões), muitas vezes pruriginosas e com um orifício diminuto no centro;

Bolhas.

