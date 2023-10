A- A+

ORIENTE MÉDIO Vídeo mostra perseguição a lanchas e mergulhadores do Hamas que tentavam invadir Israel Membros da unidade Snapir mataram "dezenas" de terroristas em embarcações no 7 de outubro, segundo as Forças de Defesa do país

Novas imagens divulgadas pelas Forças de Defesa de Israel mostram detalhes da reação israelense à ofensiva terrorista do Hamas em 7 de outubro. O vídeo exibe a atuação de integrantes da unidade Snapir, da Marinha do país, que abriram fogo contra extremistas que tentavam invadir o território pelo mar, com embarcações e mergulhadores, na manhã daquele sábado.

Segundo o jornal "Times of Israel", lanchas do Hamas foram afundadas pela artilharia de barcos de patrulha da classe Dvora do 916º Esquadrão de Patrulha. Em barcos da classe Defender, os marinheiros dispararam e lançaram espécies de granadas contra os invasores. O vídeo mostra os militares mirando uma embarcação ainda ao longe e correndo para chegar perto dos extremistas antes de atingi-los nas águas do Mar Mediterrâneo.

"Os Snapir abriram fogo contra os terroristas, em meio a uma perseguição naval. Os combatentes frustraram [o avanço de] uma série de terroristas no mar e, a partir daí, continuaram a frustrar terroristas quando chegaram à costa", disseram as IDF.

A unidade Snapir é uma força de proteção e unidade de segurança portuária que integra os esquadrões de patrulha lotados nas bases da Marinha em Ashdod, Haifa e Eilat, segundo o "Times of Israel". As IDF afirmaram que, no fim de semana do início da ofensiva do Hamas, os militares mataram "dezenas" de terroristas que estavam em embarcações.

As equipes contaram com o apoio da unidade de comando de elite Shayetet 13 da Marinha.

