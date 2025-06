A- A+

Pernambuco Vídeo mostra possíveis últimos momentos com vida de advogada que morreu em naufrágio em Suape Maria Eduarda filma seu cãozinho e o namorado antes de aparecer no vídeo, ao som de Lenine

Os possíveis últimos momentos registrados em vídeo da advogada Maria Eduarda Carvalho de Medeiros, de 38 anos, foram ao som de Lenine.

"Viver é uma questão de inicio, meio e fim", diz a música 'Simples Assim', que tocava ao fundo do vídeo.

O momento de lazer, com seu cãozinho e namorado foi mostrado com encanto pela advogada, que aparece no fim do vídeo.

Ela foi vítima de um naufrágio no último sábado (21), em Suape, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife..

Maria Eduarda estava acompanhada do namorado, Seráfico Pereira Cabral Júnior, de 55 anos, que sobreviveu, além do cãozinho

Seráfico contou que nadou por três horas até a costa, mas Maria Eduarda e o cãozinho ficaram desaparecidos. A morte da advogada foi confirmada três dias depois, no dia 24 de junho.

O corpo de Maria Eduarda foi encontrado na Praia de Calhetas, a dois quilômetros da costa. O cachorro não foi localizado.

No dia seguinte ao que o corpo da advogada foi encontrado, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) cumpriu um mandado de busca e apreensão no apartamento em que mora o médico, no bairro da Jaqueira, Zona Norte do Recife. A medida se deu para proteger possíveis provas, em caso de processos futuros.

Nesta quinta-feira (26), a Capitania dos Portos de Pernambuco (CPPE) disse que também iniciou trabalhos de investigação para apurar as circunstâncias e causas do naufrágio.

Veja também