Vídeo mostra queda de agente de comboio em meio a tiros durante operação policial em Copacabana

A- A+

Leia também

• Vídeo mostra tiroteio que matou menina de 4 anos no bairro de Água Fria, na Zona Norte do Recife

• Advogado e influenciador João Neto é preso após agredir companheira em Maceió

• Grupo de evangélicos é confundido com milicianos durante culto no Rio, e mulher é morta

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um policial civil cai de um dos carros que fazia um comboio que realiza uma operação na Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana, Zona Sul da cidade.



A Polícia Civil do Rio, na ação conduzida por equipes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) nesta terça-feira, visa cumprir mandados de prisão contra suspeitos investigados pela morte do agente João Pedro Marquini.

Veja vídeo:

Chegada da CORE na Ladeira dos Tabajaras debaixo de tiroteio. pic.twitter.com/sOQpvPqnSu — CARIOCA TV (@CariocasTV) April 15, 2025

Marquini, que integrava a própria Core, foi assassinado em 30 de março deste ano, na região da Serra da Grota Funda, na Zona Oeste. Ele era casado com a juíza Tula Corrêa de Mello, titular da 3ª Vara de Execuções Penais do Rio.

Um intenso tiroteio foi registrado na comunidade. Carros trafegaram pela contramão na Rua Real Grandeza. A Rua Pinheiro Guimarães foi fechada ao trânsito para a operação. Um helicóptero da Polícia Civil sobrevoa a região. Doze carros da corporação seguiram em direção ao Tabajaras há pouco.

De acordo com pais de alunos, o Colégio Andrews, que fica próximo à comunidade, não vai liberar os estudantes para o recreio. A unidade soltou um comunicado para os responsáveis em que fala da operação policial. A escola diz que "sons da operação puderam ser ouvidos dentro da escola" e que foram adotadas medidas de segurança previstas no protocolo da escola. "Todos os alunos foram imediatamente direcionados para suas respectivas salas de aula, onde se encontram seguros e sob supervisão constante de nossos educadores".

Eram por volta das 21h, quando Tula e Marquini, de 38 anos, passavam em carros diferentes pela Serra da Grota Funda, na Zona Oeste do Rio, quando se deparam com um veículo atravessado na pista, bloqueando o trânsito. Ele seguia na frente e chegou a ligar para um amigo também policial. O agente saltou do carro e acabou sendo baleado sem nem ao menos sacar sua arma.

A magistrada seguia num veículo blindado que foi atingido por quatro disparos. Ela, que não ficou ferida, conseguiu escapar dos criminosos

Veja também