Vídeo mostra resgate dos corpos de autoridades do Irã após 12 horas de buscas pelo helicóptero

Foi confirmada, nesta segunda-feira (20), a morte do presidente do Irã, o ultraconservador Ebrahim Raisi, aos 63 anos, após a queda de um dos três helicópteros de seu comboio presidencial, no domingo (19). Em vídeos publicados nas redes sociais e repercutidos pela mídia do país, é possível ver as equipes de resgate iranianas transferindo os corpos para as áreas abaixo do local do acidente.

O helicóptero que transportava o presidente caiu em uma parte remota do país, de acordo com a mídia estatal iraniana, e foi necessária uma grande operação de busca e resgate em meio ao mau tempo e neblina espessa.

RESGATE: Equipes de resgate começam a retirar os primeiros corpos do acidente do helicóptero que levava o #presidente do #Ira #EbrahimRaisi pic.twitter.com/8niAtvUwpi — História em Destaque (@HistEmDestaque) May 20, 2024

Foram pelo menos 12 horas de trabalho para finalizar o resgate: condições climáticas desfavoráveis, incluindo uma neblina espessa, e previsões de "frio severo" e mais chuva, no entanto, dificultam os esforços na região.

Mais cedo, a agência de notícias oficial IRNA havia afirmado que a ocorrência seria um "pouso forçado", mas posteriormente uma autoridade reconheceu à agência Reuters que a vida de Raisi estava "em risco" após a "queda" em uma região de montanha perto da fronteira com o Azerbaijão.

A morte de Raisi foi oficialmente comunicada pelo vice-presidente Mohsen Mansouri, em postagens nas redes sociais. Mokhber liderou uma reunião de gabinete de emergência, após a notícia da localização dos destroços do helicóptero, segundo publicou o "Guardian".

Em um comunicado, o governo estendeu suas condolências ao líder supremo Ali Khamenei e à nação iraniana e disse que continuaria a operar "sem interrupções", de acordo com a Press TV.

Quem era Raisi

Acusado por muitos iranianos e ativistas de direitos humanos de ter um papel em execuções em massa de prisioneiros políticos nos anos de 1980, Raisi nasceu em 1960 em Mashhad — segunda maior cidade do Irã, na região nordeste, e lar do santuário xiita mais sagrado do país — e perdeu o pai, que era clérigo, quando tinha apenas cinco anos.

Aos 15, Raisi, seguiu os passos do genitor e entrou em um seminário na cidade sagrada de Qom. Enquanto era estudante, participou de protestos contra o Xá apoiado pelo Ocidente, que acabou por ser deposto em 1979 na Revolução Islâmica liderada pelo aiatolá Ruhollah Khomeini, depois da qual ingressou no Judiciário e ascendeu cedo a cargos importantes enquanto era treinado pelo aiatolá Ali Khamenei, que se tornou presidente do Irã em 1981.

