Vídeo mostra situação de avião após ''ataque de diarreia'' em voo para a Europa; assista

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o resultado do "ataque de diarreia" sofrido por um dos passageiros de um voo da Companhia Delta Airlines que viajava do estado americano da Geórgia para Barcelona, na Espanha.

O ocorrido obrigou o avião retornar ao ponto de partida sendo considerado como 'perigo biológico' pela tripulação.

O caso, que aconteceu na última sexta-feira (1º), ganhou força nas mídias digitais. As imagens gravadas dentro da aeronave mostram o corredor do avião com folhas de papel e repleto de sujeira, com uma grande massa amarronzada cobrindo o local.

De acordo com relatos de alguns passageiros, o odor comprometeu a viagem, e mesmo os produtos de limpeza que foram jogados não foram suficientes para eliminar o mau cheiro.

"Foi muito ruim. Estava pingando pelo corredor e cheirava muito mal. O desinfetante com aroma de baunilha usado nela só fazia com que cheirasse merda de baunilha", desabafou um passageiro nas redes sociais.

"O voo foi recebido por veículos de emergência e os paramédicos retiraram o passageiro doente do avião. Meu parceiro disse que o avião estava mais limpo quando eles voltaram do que quando embarcaram pela primeira vez. Também não há cheiro", concluiu a acompanhante do passageiro.

Risco biológico

O caso foi documentado em mensagens de texto ao Controle de Tráfego Aéreo, através do qual o capitão afirmou o problema.

"Vamos desviar para ATL - diarreia de passageiros na aeronave", diz o piloto.

Ainda em áudios, as gravações do controle de tráfego aéreo revelam um dos pilotos afirmando a situação do avião.

"É apenas uma questão de risco biológico, tivemos um passageiro que teve diarreia por todo o avião, então eles querem que voltemos para Atlanta".

Após o ocorrido, os outros passageiros e tripulantes foram transferidos para outro voo, que seguiu para o mesmo destino.

Limpeza da aeronave

Funcionários da Delta confirmaram que houve um "problema médico" no avião e ele teve que ser redirecionado para Atlanta para realizar procedimentos de limpeza.

Depois, a aeronave foi utilizada para outro voo.

