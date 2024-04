Vídeo mostra turista "preso' em piscina de hotel durante terremoto em Taiwan

A- A+

O homem estava nadando pela manhã no Regent Taipei, segundo a SET News, e um amigo capturou o momento quando o terremoto ocorreu. Enquanto a água da piscina balança com força de um lado para o outro, o homem permanece calmo durante o tremor e continua preso na piscina.

Segundo o Mirror Media, a piscina foi fechada e a equipe continuará monitorando a situação. O hotel afirmou que todos os hóspedes e funcionários estão seguros.

Quais foram os danos causados no hotel pelo terremoto em Taiwan?

Em termos de danos, o hotel afirmou que houve alguns pratos quebrados em seus restaurantes. O hotel disse que a equipe foi instruída a evacuar os hóspedes através das saídas de escadas em caso de emergência.

Em outro vídeo, um arranha-céu praticamente se transformou em uma cachoeira. A piscina no topo do prédio expulsou grande parte da água com os tremores. Também viralizou nas redes a reação da apresentadora de um telejornal que estava ao vivo durante o terremoto.

"O terremoto está próximo à terra e é superficial. Foi sentido em toda a ilha de Taiwan e no litoral... é o mais forte em 25 anos desde o terremoto (de 1999)' disse Wu Chien-fu aos repórteres, referindo-se ao terremoto de setembro de 1999, de magnitude 7,6, que matou 2.400 pessoas. Após o abalo principal, se seguiram tremores secundários, um deles de magnitude 6,4, mas bem menos profundo (12,6 km) do que o abalo inicial (34,8 km), segundo o o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Qual foi a magnitude do terremoto de Taiwan?

A Agência Meteorológica Japonesa calculou a magnitude do terremoto em 7,5, embora o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) tenha afirmado que foi de 7,4. Segundo o USGS, o terremoto teve epicentro 18 km ao sul de Hualien.

Houve relatos de desabamentos de terra , e o sistema de trens de alta velocidade foi suspenso em toda a ilha por tempo indeterminado. Escolas foram fechadas, e abrigos foram disponibilizados para a população — as autoridades temem que as estruturas urbanas, embora projetadas para suportar os abalos, possam ceder com tantos tremores secundários, alguns deles com magnitude 5.

Cerca de 87 mil pessoas ficaram sem energia na ilha, e ocorreram quedas no sinal de internet. As empresas responsáveis pelos serviços afirmaram que os reparos já estão em curso. Um correspondente do New York Times em Taipei disse que os estragos na cidade de 2,5 milhões de pessoas foram pontuais, mas que os prédios chacoalharam. O metrô também foi temporariamente suspenso em toda a região metropolitana.

