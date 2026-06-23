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Rio de Janeiro Vídeo mostra turistas se escondendo no Mirante Dona Marta durante operação Imagens registradas por artista que trabalhava no local mostram visitantes buscando abrigo enquanto tiros e explosões eram ouvidos durante ação da Polícia Civil contra o Comando Vermelho

Um vídeo que circula nas redes sociais nesta terça-feira mostra turistas e visitantes se abaixando para se proteger no Mirante Dona Marta, em Botafogo, Zona Sul do Rio, durante a operação da Polícia Civil contra integrantes do Comando Vermelho (CV) na comunidade vizinha. Nas imagens, pessoas aparecem escondidas atrás de estruturas do ponto turístico enquanto disparos são ouvidos ao fundo.

O registro foi feito pelo artista e produtor de conteúdo Ari Kaye, que trabalhava no local no momento da ação. Acostumado a frequentar o mirante durante a madrugada para vender seus quadros e produzir conteúdo, ele afirmou que nunca havia presenciado uma situação semelhante tão de perto.

Momentos de tensão registrado por turistas no alto da comunidade do Dona Marta em Botafogo.

Quem tem pena é galinha mané. Foi porque quis.#CariocaTV #RioemGuerra pic.twitter.com/3f64HtWbOx — CARIOCA TV (@CariocasTV) June 23, 2026

Confira:

"A polícia passou aqui por baixo, perto do mirante, mas não chegou a subir. Eu trabalho há muitos anos aqui, vendo meus quadros, estou acostumado a circular pela região em diferentes horários e nunca tinha vivido algo assim tão próximo. Foram muitos tiros, explosões e granadas. Eram realmente cenas de guerra", relatou ao GLOBO.

Operação provoca tensão em área turística

A ação é conduzida pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) e tem como alvo suspeitos investigados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Segundo a Polícia Civil, estão sendo cumpridos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão expedidos pela 26ª Vara Criminal da Capital. A investigação, iniciada há cerca de 22 meses, identificou 44 integrantes da facção criminosa que atua na comunidade.

Moradores relataram uma intensa troca de tiros e explosões desde as primeiras horas da manhã. Os disparos puderam ser ouvidos também em bairros vizinhos, como Humaitá, Laranjeiras e Copacabana. Testemunhas relataram ao GLOBO uma grande mobilização policial na região, com dezenas de viaturas e helicópteros sobrevoando a área.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontam que a liderança da organização criminosa seria exercida por Ronaldo Pinto Lima e Silva, conhecido como "Ronaldinho Tabajara" ou "R9", atualmente preso em um presídio federal de segurança máxima em Mossoró (RN). Já Francisco Rafael Dias da Silva, o "Mexicano", seria apontado como responsável pela coordenação das atividades da facção no dia a dia da comunidade. A corporação informou que a operação busca desarticular a estrutura do grupo criminoso e reunir novas provas para o avanço das investigações.

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