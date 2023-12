A- A+

ASSASSINATO Vídeo mostra últimos momentos de argentina antes do assassinato em Búzios; suspeito a persegue A polícia recolheu as imagens de câmeras próximas, a roupa usada pelo suspeito foram apreendidas e encaminhadas para perícia

Imagens cedidas pela Folha de Búzios mostram Florencia Aranguren, de 31 anos, caminhando próximo a Praia de José Gonçalves na manhã da ultima quarta-feira em Búzios. Logo após a argentina seguir pela calçada com seu cachorro, o suspeito de assassinar a turista aparece de bicicleta na filmagem.

Suspeito de ter matado a argentina Florencia Aranguren, Carlos Jose de França já havia sido preso por estupro e roubo por ordem do Tribunal de Justiça de Pernambuco. A informação foi obtida por policiais da 127ª DP (Búzios) que investigam o crime.

Os policiais recolheram imagens de câmeras próximas. A bermuda e o chinelo que o suspeito usava foram apreendidos e encaminhados para perícia. Por causa dos indícios que apontam Carlos como o autor das facadas desferidas em Florencia, o delegado Phelipe Cyrne determinou que ele fosse preso em flagrante.

A polícia desconfiou de Carlos porque o cachorro da argentina, Tronko, que estava perto do corpo, não esboçou reação quando curiosos se aproximaram da vítima, mas tentou atacar o homem. O suspeito havia sido detido momentos antes, após invadir um condomínio próximo pelos fundos.

De acordo com as investigações, antes de cometer o crime, o suspeito havia passado de bicicleta por Florencia, que caminhava pela trilha para a Praia José Gonçalves. A argentina costumava caminhar pelo local constantemente com Tronco.

