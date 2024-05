Vídeo mostra violência do tornado que devastou cidade em Iowa, nos EUA

A- A+

Imagens impressionantes compartilhadas nas redes sociais mostram a violência extrema do tornado que atingiu o estado de Iowa, nos Estados Unidos, nesta terça-feira (21). As autoridades confirmaram que várias pessoas morreram e outras ficaram feridas, sem precisar um número até a última atualização.

O tornado atingiu a cidade de Greenfield, que tem cerca de dois mil moradores e fica a quase 100 km da capital do estado. No vídeo, é possível ver dezenas de casas completamente destruídas, carros revirados e abandonados pela cidade, além de quebrar completamente enormes turbinas eólicas.

O hospital da cidade também foi atingido, e as vítimas precisaram ser levadas para municípios da região. O Sistema de Saúde do condado de Adair afirmou que foi necessário montar um centro de triagem na escola secundária de Greenfield, e que as pessoas que precisem de cuidados médicos devem deslocar-se até lá.

O governador de Iowa, Kim Reynolds, declarou emergência para 15 condados da região, garantindo que recursos sejam utilizados na resposta ao desastre. O Serviço Meteorológico Nacional dos Estados Unidos emitiu alertas para tornados, além de avisos de tempestades severas para grande parte de Iowa e outros estados norte-americanos.

