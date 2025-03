A- A+

Uma mulher entrou em trabalho de parto e precisou ser retirada às pressas de um hospital em Bangcoc, na Tailândia, enquanto o prédio era evacuado devido a um terremoto. Durante a remoção, ela deu à luz no estacionamento, cercada por médicos e enfermeiros que tentavam garantir sua segurança e a do bebê em meio à crise.

O parto aconteceu no pátio onde pacientes do King Chulalongkorn Memorial Hospital e do BNH Hospital estavam reunidos após a evacuação. Imagens captadas pela BBC mostram a equipe médica improvisando o atendimento enquanto dezenas de pessoas aguardavam auxílio, algumas em macas e cadeiras de rodas.

O terremoto de magnitude 7,7 que atingiu Mianmar e também a vizinha Tailândia, ocorreu na sexta-feira. O tremor provocou o colapso de diversos edifícios e monumentos no Sudeste Asiático, causando grande destruição e pânico entre a população.

Ao menos 1.700 pessoas morreram e 3.408 ficaram feridas. Equipes de resgate continuam as buscas por sobreviventes enquanto milhares de desalojados enfrentam a devastação deixada pelo desastre.

