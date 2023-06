Vídeo: pescadores flagram tubarão sendo engolido por garoupa, na Flórida

A- A+

Quando o caçador vira presa. A tripulação de um barco de pesca foi surpreendida por uma cena pouco comum, até mesmo em histórias de pescador. Enquanto um tubarão que nadava próximo ao barco era filmado, uma garoupa de cerca de 500kg simplesmente abocanhou o animal.

O caso ocorreu na Flórida, EUA. O barco do capitão John Brossard havia zarpado da cidade de Goodland para passar o dia nos Everglades, segundo Brossard contou ao site The Mirror. A ideia era mostrar em vídeo a pescaria dos homens, mas acabou virando o registro do ataque de um "monstro marinho" capaz de comer até mesmo um dos seres mais temidos dos oceanos.





Nas imagens, dá para sentir como toda a tripulação reagiu, atordoada, à cena.

– Estávamos pescando tubarões quando, de repente, duas ou três garoupas começaram a nadar embaixo do barco. A gente só pensava 'nossa, inacreditável! Alguma coisa vai comer um tubarão e é maior do que um tubarão' – contou o capitão Brossard ao Mirror.





