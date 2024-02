A- A+

Uma animação que mostra o mapa com o itinerário da linha 030 - Barra de Jangada/TI Rio Doce viralizou nas redes sociais. Publicado no final de janeiro, o vídeo acumula quase 20 mil curtidas e centenas de comentários sobre o percurso da linha.

O perfil @terminal.oficial faz sucesso com publicações parecidas — diversas linhas da Região Metropolitana do Recife (RMR) já ganharam animações na página.

Com o percurso partindo de Barra de Jangada, em Jaboatão dos Guararapes, a linha 030 corta três cidades. Antes de chegar ao Terminal Integrado de Rio Doce, em Olinda, seu destino final, passa pelo Recife, cortando toda a extensão da avenida Agamenon Magalhães.

Ao todo, são aproximadamente 84 quilômetros de ida e volta em um trajeto com mais de 130 paradas de embarque e desembarque. A linha é operada pela empresa Borborema e a passagem, de anel B, custa R$ 5,60.

Nos comentários, os seguidores se divertiram com o vídeo. "o motorista é guerreiro", disse uma. "Quando chega no terminal o motorista tá aposentado", brincou outra. "Você pega no Carnaval e quando desce no final é Natal", postou uma terceira. "Chegou no terminal já tem duas férias vencidas", falou mais um.

Veja também

alimentação Exagerar na proteína faz mal às artérias do coração; veja o limite seguro