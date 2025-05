Vídeo revela som da implosão do submarino Titan durante expedição ao Titanic

A- A+

Imagens inéditas divulgadas pela rede televisiva inglesa BBC mostram o momento exato em que o submersível Titan, da empresa OceanGate, implodiu durante uma descida rumo aos destroços do Titanic, em junho de 2023. O vídeo, gravado a bordo do navio de apoio da missão, registra o som da implosão e a reação de Wendy Rush, esposa de Stockton Rush, CEO da OceanGate e uma das vítimas do acidente.

O Titan desapareceu aproximadamente 90 minutos após iniciar a descida a 3.800 metros de profundidade no Oceano Atlântico. Além de Rush, estavam a bordo o explorador britânico Hamish Harding, o mergulhador francês Paul-Henri Nargeolet, o empresário britânico-paquistanês Shahzada Dawood e seu filho Suleman, de 19 anos. Todos morreram instantaneamente.

No vídeo, Wendy Rush, que também era diretora da OceanGate, aparece diante de um computador que monitorava as comunicações com o submersível. Ao ouvir um som semelhante a uma porta batendo, ela pergunta: "O que foi esse estrondo?" Momentos depois, recebe uma mensagem informando que o Titan havia liberado dois pesos, o que a levou a acreditar que a missão prosseguia normalmente.





No entanto, a Guarda Costeira dos EUA (USCG) confirmou que o ruído captado era, na verdade, o som da implosão do submersível. A investigação da USCG revelou que o casco do Titan, feito de fibra de carbono, começou a apresentar falhas um ano antes do acidente fatal.

Durante um mergulho em 2022, passageiros relataram um forte estalo, que foi atribuído por Rush a um deslocamento estrutural. No entanto, análises posteriores indicaram que o som foi causado por delaminação — separação das camadas de fibra de carbono —, um processo que comprometeu a integridade do casco.

Especialistas já haviam alertado sobre os riscos do design do Titan. A ausência de certificação independente e o uso de materiais não convencionais para submersíveis de grande profundidade foram apontados como fatores críticos. O explorador Victor Vescovo chegou a comparar a viagem no Titan a uma "roleta russa" e afirmou ter advertido Stockton Rush sobre os perigos envolvidos.

O documentário "Implosion: The Titanic Sub Disaster", da BBC, apresenta detalhes inéditos sobre o caso e está disponível no BBC iPlayer.

