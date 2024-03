A- A+

Rio de Janeiro Vídeo: sequestrador de ônibus na Rodoviária do Rio fez mulheres de escudo humano Paulo Sérgio de Lima manteve as vítimas sob a mira de uma arma

Um vídeo feito pelas câmeras do ônibus sequestrado por Paulo Sérgio de Lima, de 29 anos, na Rodoviária Novo Rio, na região central da capital, na última terça-feira mostra o criminoso fazendo mulheres de escudo humano. Ele também as manteve sob a mira da pistola que portava. Paulo foi preso após uma negociação com agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) que durou cerca de três horas. Ele manteve 16 pessoas reféns e feriu duas pessoas — uma delas foi atingida por estilhados e a outra foi o petroleiro Bruno Lima da Costa, de 34 anos, que está internado com uma bala alojada perto do coração.

As imagens mostram Paulo dando uma gravata numa das mulheres. Ele também aponta a arma em direção à outra, que estava sentada.

Paulo foi levado para a 4ª DP (Praça da Republica). Lá, contou que atirou em direção à janela do ônibus porque viu uma pessoa correndo pela rodoviária. Ele foi atuado por autuado em flagrante por tentativa de homicídio, cárcere privado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

O sequestrador foi transferido, nesta quarta-feira (14), para a Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, na Zona Norte do Rio, onde passará por uma audiência de custódia.

Ligação com facção e troca de tiros na Rocinha

Paulo disse, em depoimento, que achou que estava cercado por policiais já no momento da compra da passagem. Ele afirmou que era ligado a traficantes do Comando Vermelho que atuam na Muzema, na Zona Oeste da capital.

Depois de ver as imagens de Paulo durante o sequestro, duas pessoas procuraram a 4ª DP e afirmaram terem sido assaltadas por ele durante o roubo de uma van, dois dias antes. De acordo com os depoimentos, o criminoso saltou perto da Rocinha, na Zona Sul.

Algumas vítimas do assalto também saltaram e pediram ajuda a traficantes da comunidade. Paulo trocou tiros com os bandidos e disse ter atingido um deles. Por isso, decidiu fugir para Minas Gerais — destino do ônibus sequestrado por ele.

