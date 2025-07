Vídeos impressionantes mostram destruição causada pelas enchentes no Novo México e Texas; veja

A- A+

Cenas registradas por moradores e equipes de resgate revelam a força destrutiva das enchentes que atingiram o sul dos Estados Unidos nos últimos dias. Em Hill Country, no Texas, um dos epicentros da tragédia, o rio Guadalupe subiu mais de oito metros em menos de uma hora, após chuvas torrenciais que despejaram mais de 500 milímetros de água na região.

O episódio ocorreu entre os dias 4 e 7 de julho e afetou especialmente o condado de Kerr, onde um acampamento infantil foi devastado pela força da água.

Vídeos registrados por câmeras de segurança e celulares mostram a violência do fenômeno: trailers sendo arrastados pela correnteza, casas engolidas pelas águas e helicópteros resgatando dezenas de pessoas presas em árvores e telhados. Ao menos 100 pessoas morreram, e cerca de 160 seguem desaparecidas, segundo as autoridades locais.

O governador Greg Abbott decretou estado de emergência e autorizou a convocação da Guarda Nacional, enquanto a sessão legislativa estadual foi aberta para discutir medidas de prevenção e resposta.

Veja estragos:

Poucos dias depois, outro evento extremo atingiu a vila de Ruidoso, no Novo México. Também ali, imagens dramáticas rodaram o mundo: uma casa inteira, já descolada do solo, foi arrastada colina abaixo por um rio transbordado. O vídeo foi compartilhado por moradores nas redes sociais e viralizou, mostrando a rapidez com que a água ganhou força após fortes chuvas.

O rio Ruidoso, que normalmente apresenta níveis baixos, subiu mais de seis metros em questão de minutos, atingindo áreas residenciais com violência. Pelo menos três pessoas morreram e dezenas precisaram ser resgatadas.

Os vídeos vindos das duas regiões são semelhantes na intensidade e na comoção: no Texas, rios invadindo acampamentos; no Novo México, casas sendo arrancadas das fundações como se fossem de papel. Ambos os episódios expõem o impacto direto das mudanças climáticas no aumento da frequência e da severidade de eventos extremos.

No caso do Novo México, o risco foi agravado por queimadas recentes que deixaram o solo desprotegido, incapaz de absorver o volume de água. Já no Texas, houve críticas à eficácia dos sistemas de alerta e à falta de avisos em tempo hábil às comunidades mais vulneráveis.

As operações de resgate envolveram centenas de profissionais, com helicópteros, barcos e equipes de salvamento rápido. No Texas, estima-se que mais de 500 pessoas tenham sido retiradas de áreas de risco. No Novo México, os esforços de resgate também foram intensos, especialmente nas zonas montanhosas. O cenário que fica após os vídeos é de destruição e incerteza: casas soterradas, vias interrompidas, comunidades ilhadas e centenas de famílias em busca de respostas.

