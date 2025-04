Vídeos mostram angústia de avó e netas soterradas após terremoto em Mianmar

A- A+

Duas irmãs, de 13 e 16 anos, e a avó, de 75, registraram em vídeo os momentos de angústia enquanto estavam presas sob os escombros de um prédio que desabou na cidade de Mandalay, em Mianmar, após o forte terremoto de magnitude 7,7 que atingiu o país na última sexta-feira.

As imagens, gravadas pelas meninas em meio aos destroços, mostram a avó ferida ao lado delas. O pai das jovens, que inicialmente acreditava que sua mãe e filhas haviam morrido, revelou que elas pegaram os celulares instantes antes do desmoronamento, na esperança de que, caso não sobrevivessem, seus corpos e os vídeos fossem encontrados.

“Minhas filhas gravaram vídeos em seus celulares, pensando que, se elas e a avó morressem, os telefones poderiam ser encontrados e seus pais veriam as imagens. Elas até desbloquearam os celulares”, escreveu o homem em uma rede social, segundo o site Sky News.

#WATCH: Videos show how a heart diseased 75-year-old grandmother and her 16- and 13-year-old grandchildren stayed strong for over 15 hours in the rubble of a #Mandalay condo that had collapsed during the #MyanmarEarthquake. The children's father told me he wanted to spread the… pic.twitter.com/DgnkTbqSBL — Cape Diamond (@cape_diamond) March 30, 2025

As três estavam no apartamento da família, no sexto andar do edifício Sky Villa, quando sentiram o tremor e correram para as escadas de emergência. No entanto, o prédio desabou antes que conseguissem sair.

Equipes de resgate localizaram as três e conseguiram abrir um pequeno buraco para passar água, mas precisaram sair para buscar mais equipamentos. Sozinhas novamente, as irmãs decidiram agir. Com um martelo deixado pelos socorristas, começaram a ampliar a passagem para escapar. Elas conseguiram sair, mas a avó, muito debilitada, ficou presa entre os escombros.





Os socorristas retornaram e, depois de mais algumas tentativas, conseguiram resgatar a idosa, que estava “ofegante” e sem forças para se mover.

“Sou profundamente grato à minha mãe e às minhas duas filhas por suportarem essa provação com tanta força”, escreveu o pai das meninas. “Quando toda esperança estava perdida, abaixo minha cabeça em reverência e gratidão ao Senhor Buda por permitir que nossa família sobrevivesse unida”.

O terremoto causou devastação no país. Foram mais de 2 mil mortos em Mianmar e ao menos 18 vítimas na Tailândia, segundo balanços divulgados nesta segunda-feira. Centenas de pessoas seguem desaparecidas.

As operações de resgate são dificultadas pela destruição de estradas, pontes e aeroportos. Além disso, Mianmar enfrenta uma guerra civil que já deslocou mais de três milhões de pessoas e colapsou o sistema de saúde do país.

