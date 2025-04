A- A+

CANADÁ Vídeos mostram carro com capô destruído após motorista atropelar multidão em festival em Vancouver O motorista, um homem de aproximadamente 30 anos com antecedentes policiais, foi detido no local após tentar fugir a pé

Pelo menos nove pessoas morreram em um atropelamento em uma festa de rua neste sábado (27), em Vancouver, no Canadá, depois que um motorista invadiu com um carro a área onde ocorria o evento.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o veículo SUV preto, identificado por testemunhas como um Audi, com a frente completamente destruída.

A testemunha ocular Dale Selipe disse ao Vancouver Sun que viu crianças feridas na rua depois que o veículo atropelou a multidão.

— Havia uma senhora com os olhos fixos no chão, com uma das pernas já quebrada. Uma pessoa segurava sua mão tentando confortá-la — disse Selipe ao jornal.

As autoridades disseram que o incidente ocorreu pouco depois das 20h (horário local) no bairro Sunset on Fraser, em Vancouver, enquanto membros da comunidade filipina se reuniam para celebrar o Dia de Lapu Lapu.

"Neste momento, estamos confiantes de que este incidente não foi um ato de terrorismo", disse a polícia em uma publicação no X na manhã de domingo.

O festival, que homenageia um líder anticolonial filipino do século XVI, acontece este ano no fim de semana anterior às eleições canadenses. Um homem de 30 anos foi preso no local, informou a polícia de Vancouver no X. O motorista era um "suspeito solitário" conhecido da polícia, disse um porta-voz da polícia a jornalistas presentes no local.

Veja vídeo:

Video of the SUV that drove into the crowd of people in #Vancouver tonight at the Lapu Lapu Festival. Tragic news. There’s videos of the alleged suspect, I won’t be sharing those. pic.twitter.com/9o4HSR7zW1 — Karm Sumal (@KarmSumal) April 27, 2025

'Corpos por toda parte'

Fotos publicadas pela emissora canadense CBC mostraram equipes de emergência no local, bem como grandes multidões na festa no início do sábado. A segurança do festival, Jen Idaba-Castaneto, disse ao site de notícias local Vancouver Is Awesome que viu "corpos por toda parte".

— Você não sabe quem ajudar, aqui ou ali — disse ela.

O consulado filipino em Vancouver afirmou em um comunicado no Facebook que "expressa sua profunda preocupação e solidariedade às vítimas do terrível incidente".

O premiê da Colúmbia Britânica, David Eby, disse estar "chocado e com o coração partido" com a notícia, enquanto o prefeito da cidade, Ken Sim, afirmou que "nossos pensamentos estão com todos os afetados e com a comunidade filipina de Vancouver neste momento incrivelmente difícil".

O evento de sábado contou com um desfile, uma exibição de filme, dança e um show, com dois membros do Black Eyed Peas na programação divulgada pelos organizadores.

O Dia de Lapu Lapu é celebrado nas Filipinas em memória do chefe indígena Lapulapu, que liderou seus homens na derrota do explorador português Fernão de Magalhães em batalha em 1521.

O incidente mortal ocorre um ano após o canadense Nathaniel Veltman ter sido condenado à prisão perpétua por atropelar uma família muçulmana com seu caminhão na rua em Ontário, em 2021.

A decisão no caso de Veltman foi a primeira no Canadá a vincular supremacia branca e terrorismo em um caso de assassinato.

