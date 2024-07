A- A+

insetos Vídeos mostram formigas amputando as pernas de suas companheiras de ninho para salvar suas vidas As amputações são consensuais para evitar riscos de infecções nos insetos

A vida de uma formiga carpinteira da Flórida pode ser brutal. Essas formigas de meia polegada são territoriais e têm ataques violentos com formigas de colônias rivais.

O combate pode deixar as formigas com ferimentos nas pernas. Mas, como os cientistas descobriram recentemente, essas formigas desenvolveram um tratamento eficaz para ferimentos: amputação.

No periódico Current Biology, pesquisadores relatam que as formigas mordem os membros feridos de suas companheiras de ninho para prevenir infecções.

Embora outras espécies de formigas sejam conhecidas por cuidar dos ferimentos tipicamente lambendo-os para limpá-los, esta é a primeira vez que se sabe que uma espécie de formiga usa amputação para tratar um ferimento.

As formigas no estudo realizaram amputações apenas em certos ferimentos nas pernas, sugerindo que elas são metódicas em suas práticas cirúrgicas. Além dos humanos, nenhum outro animal é conhecido por realizar tais amputações.

A prevalência do comportamento entre as formigas carpinteiras da Flórida levanta questões sobre sua inteligência e sua capacidade de sentir dor.

No início de 2020, Dany Buffat, um estudante de pós-graduação na Universidade de Würzburg, na Alemanha, estava observando uma colônia de formigas carpinteiras da Flórida em seu laboratório quando notou algo estranho.

"Uma formiga estava mordendo a perna de outra formiga", disse Buffat, que agora é biólogo na Universidade de Lausanne, na Suíça, e um dos autores do estudo.

Seu orientador em Würzburg não acreditou nele a princípio. “Mas então ele me mostrou um vídeo e eu soube imediatamente que estávamos no caminho certo”, disse o consultor, Erik Frank.

Eles começaram a rastrear a taxa de sobrevivência dos amputados. Inesperadamente, as formigas com membros amputados sobreviveram 90% das vezes.

Ainda mais surpreendente, as amputações pareceram consensuais. “A formiga apresenta sua perna machucada e calmamente senta-se ali enquanto outra formiga a rói. Assim que a perna cai, a formiga apresenta a ferida recém-amputada e a outra formiga termina o trabalho limpando-a", disse Frank.

Depois de observar dezenas de amputações, os pesquisadores notaram que as formigas realizavam o procedimento apenas em companheiras de ninho com ferimentos nas coxas.

Para entender por que as formigas realizaram amputações somente naquelas com coxas feridas, os pesquisadores realizaram amputações em formigas com pernas inferiores feridas. A taxa de sobrevivência dos amputados experimentais foi de apenas 20%.

“Quando a ferida está mais distante do corpo, as amputações não funcionam”, disse Frank.

Isso era contra intuitivo, ele disse. Mas uma explicação surgiu depois que Frank e sua equipe realizaram microtomografias nos amputados.

As formigas têm vários músculos por todo o corpo que mantêm a hemolinfa, sua versão do sangue, fluindo. As formigas carpinteiras da Flórida têm muitos desses músculos nas coxas. Quando elas sofrem uma lesão na coxa, o fluxo de hemolinfa é reduzido, tornando mais difícil para as bactérias se moverem do ferimento para o corpo. Nesses casos, se a perna inteira for amputada rapidamente, a chance de infecção é muito baixa.

Mas quando uma formiga carpinteira da Flórida fere suas pernas inferiores, bactérias podem penetrar seu corpo muito rapidamente. Como resultado, a janela de tempo para uma amputação bem-sucedida é estreita e a chance de ser bem-sucedida é pequena. "As formigas, em algum nível, parecem estar cientes disso", diz Frank.

“É muito louco pensar que animais tão simples quanto formigas poderiam ter evoluído um comportamento tão complexo”, disse Daniel Kronauer, professor associado da Universidade Rockefeller em Nova York que estuda formigas e outros organismos altamente sociais, mas não estava envolvido na pesquisa. “Mas eu não ficaria surpreso se outras espécies de formigas tivessem comportamento semelhante.”

“Cerca de 10% a 20% das formigas que saem para caçar acabam se machucando durante a vida. Se as colônias não tivessem desenvolvido estratégias para ajudar essas formigas a se recuperarem, elas precisariam produzir de 10% a 20% mais formigas para compensar essa perda”, disse Frank. “Ao resgatar as feridas, elas economizam uma quantidade enorme de energia no nível da colônia.”

Frank, que passou sua carreira estudando como as formigas tratam feridas, diz que as descobertas de seu novo estudo mudaram a maneira como ele olha para os insetos.

“Isso me fez apreciar o valor que uma formiga individual tem em uma colônia e o quão benéfico é cuidar dos feridos em vez de simplesmente deixá-los para morrer”, disse ele.

