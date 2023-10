A- A+

israel Vídeos mostram fuga de participantes de rave pelo deserto após invasão de extremistas em Israel Ataque surpresa do grupo aconteceu no começo deste sábado e pegou Tel-Aviv de surpresa

Os combates entre o Exército de Israel e os guerrilheiros do Hamas continuam, nesta segunda-feira (9), quando autoridades israelenses afirmam ter retomado todas as localidades invadidas por extremistas palestinos no sul do país. Numa delas, foram encontrados pelo menos 260 corpos, de acordo com a organização de resgate Zaka. Era onde acontecia a edição israelense da rave Universo Paralello, evento organizado pelo pai do DJ Alok que foi interrompido pelo ataque-surpresa do grupo extremista.

Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram que participantes da rave precisaram correr pelo deserto para escapar de bombas e tiros.

#Israel vs. #Hamas

hundreds of young people running across the field. Ironically, it was a music festival in support of peace, held on the border with the Gaza Strip. pic.twitter.com/Vef9X9zPbl — Alexander Ivanov (@innova_center) October 7, 2023

O jornal The Jerusalem Post publicou um vídeo em que mostra o momento em que diversas pessoas fogem às pressas de uma festa organizada ao ar livre depois da chegada de membros do Hamas. Segundo a publicação, "os participantes relatam momentos angustiantes de tiros", crescendo "as preocupações com possíveis vítimas".

Terrorists from Gaza attacked an outdoor party near Kibbutz Urim in Southern Israel.



Attendees recount harrowing moments of gunfire, with many still in hiding.



Concerns grow about potential casualties. #IsraelNews #GazaTerror | : Walla #OperationIronSwords… pic.twitter.com/yUM2M9PSWz — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 7, 2023

O ataque do Hamas pegou Tel Aviv de surpresa. Em suas redes sociais, o governo foi taxativo e afirmou estar "em guerra", ao fim de um comunicado no qual informava que o país estava "sob bombardeio de foguetes desde o início da manhã" de sábado.

Israel lançou mais de 500 ataques aéreos e de artilharia contra Gaza, com ao menos um deles atingindo um campo de refugiados no norte do enclave.

O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, afirmou na manhã desta segunda que os militares fazem um “cerco completo total” à Faixa de Gaza, cujas fronteiras leste e sul são compartilhadas com o Estado Judaico.

"Ordenei um cerco completo à Faixa de Gaza. Não haverá eletricidade, nem comida, nem combustível, tudo está fechado" disse Gallant. "Estamos lutando contra humanos selvagens, e agiremos de acordo".

Outros vídeos que circulam pelas redes sociais detalham como começou a ofensiva do Hamas, com bombardeios a tanques israelenses e invasão de bases do exército, pela terra e pela água.

Veja também

ataques terroristas Primeiro avião para repatriação de brasileiros chega a Roma e aguarda autorização de voo para Israel