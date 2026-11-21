Vídeos mostram meteoro cruzando o céu de cidades de Pernambuco
Fenômeno foi registrado por volta das 21h34 da quinta-feira (19)
Vídeos que circulam nas redes sociais capturaram o momento em que um meteoro passou pelo céu de Pernambuco na noite da última quinta-feira (19). O fenômeno, que durou poucos segundos, aconteceu por volta das 21h34, e chamou atenção pelo brilho intenso.
As imagens compartilhadas com a reportagem mostram o meteoro em Afogados da Ingazeira, no Sertão; em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata; e em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife (RMR).
Além de Pernambuco, o meteoro pôde ser visto na na Paraíba, no Rio Grande do Norte, no Ceará e em Alagoas, com registros de câmeras de segurança e celulares.
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O que é o fenômeno
Em entrevista ao g1, Marlon Tenório, geógrafo e membro da Associação de Astronomia de Arcoverde, Sertão de Pernambuco, explicou que o fenômeno é classificado como bólido, que é um meteoro excepcionalmente brilhante, com luminosidade muito superior à de uma estrela cadente comum.
Por conta disso, geralmente é possível observar sua passagem no céu.
Segundo o especialista, o fenômeno não oferece risco à população, já que o meteoro desintegrou ao atravessar a atmosfera. Os pequenos fragmentos, de acordo com ele, devem ter caído no mar.