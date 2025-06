Vídeos populares sobre 'o que eu como em um dia' podem ter 5 desvantagens perigosas; saiba quais

A- A+

Você já deve ter visto aqueles vídeos do tipo "o que eu como em um dia" nas redes sociais, onde as pessoas — geralmente influenciadores atraentes e convencionais usando roupas esportivas — listam tudo o que consumiram naquele dia.

Os vídeos “O que eu como em um dia” são populares há mais de uma década, com bilhões de visualizações. Eles são direcionados tanto a homens quanto a mulheres e muitos alegam promover saúde e nutrição. No entanto, vídeos como esses podem fazer mais mal do que bem.

Eles podem parecer uma diversão inofensiva, mas na verdade podem reforçar ideias perigosas sobre alimentação, peso e imagem corporal. Veja o que dizem as pesquisas e o que você precisa saber.

Muito poucos desses criadores têm qualificações formais em saúde ou nutrição, aumentando o potencial de desinformação. Eles frequentemente retratam dietas de baixa caloria, excluem grupos inteiros de alimentos ou promovem uma “alimentação limpa” (uma ideia problemática, na melhor das hipóteses).

Alguns até incentivam comportamentos perigosos, como pular refeições, comer muito pouco ou usar laxantes para purgar alimentos. Eles também podem transmitir mensagens prejudiciais sobre a imagem corporal. Muitos desses vídeos usam filtros de beleza para criar imagens que promovem ideais corporais irreais.

Esses vídeos costumam apresentar cenas da pessoa de frente, de lado, na academia e com roupas justas e justas. Pode até haver algumas fotos de "antes e depois" da perda de peso, transmitindo a mensagem prejudicial de que esse deveria ser o objetivo de todos.

O subtexto é claro: “coma o que eu como em um dia e você poderá ficar parecido comigo”. Mas essa não é apenas uma ideia perigosa – é totalmente falsa e errônea. Saber o que uma determinada pessoa “come em um dia” não significa que você se parecerá com ela se seguir seu exemplo.

Na verdade, um resumo de 24 horas da ingestão alimentar de uma pessoa nem sequer fornece informações precisas sobre a saúde nutricional dessa pessoa — muito menos sobre a sua.

Assim como nossa saúde, nossas necessidades nutricionais são únicas e podem variar de um dia para o outro. O que constitui uma escolha “saudável” para uma pessoa pode ser totalmente diferente para outra, dependendo de fatores como:

Genética;

Ambiente;

Idade;

O que gostamos de comer;

Quanta energia usamos; e

Histórico médico.

As relações entre saúde e dieta são melhor examinadas ao longo do tempo, não em um único dia. Basear a ingestão alimentar em uma breve visão geral do que outra pessoa come dificilmente levará a uma saúde melhor. Pode piorar sua saúde geral.

5 maneiras pelas quais esses vídeos podem afetar a saúde mental

O que assistimos online pode afetar nosso humor, comportamento e imagem corporal. O alarme deve soar se você assiste a esses vídeos com frequência e percebe que está fazendo ou vivenciando essas cinco coisas:

1. Transtornos alimentares. Comer menos do que o corpo necessita, pular refeições, cortar grupos alimentares inteiros, compulsão alimentar e vômitos são sinais de transtornos alimentares que podem levar a sérios problemas de saúde mental, como transtornos alimentares.

2. Mau humor. Assistir a vídeos promovendo dietas de baixa caloria pode piorar nosso humor; você pode se sentir desanimado depois de se comparar com outras pessoas (ou melhor, com a versão de si mesmo que elas promovem online).

3. Imagem corporal ruim. Pesquisas mostram que assistir a vídeos do tipo "o que eu como em um dia" pode fazer com que as pessoas se sintam pior em relação ao seu corpo e o apreciem menos.

4. Pensamento obsessivo e ansiedade. A obsessão pela dieta "perfeita" pode aumentar a ansiedade em relação à comida e à alimentação. Dietas que incentivam uma abordagem nutricional muito detalhada – incluindo a divisão das refeições em componentes como carboidratos e proteínas ou a pesagem dos alimentos – podem alimentar ainda mais os pensamentos obsessivos.



5. Foco limitado na vida. Ter seu feed de mídia social repleto desses tipos de vídeos pode criar uma ênfase exagerada na importância da comida, da alimentação e da imagem corporal para sua autoestima. Isso, em última análise, afeta sua saúde e bem-estar.



Então, o que posso fazer?

Se você vê com frequência vídeos do tipo "o que eu como em um dia" e percebe que eles estão afetando seu humor, comportamento alimentar ou autoestima, você pode tentar:

. Entenda que esses vídeos não são adaptados às suas necessidades individuais de saúde ou nutrição e que muitos contêm mensagens prejudiciais;

. Evite interagir com vídeos que promovam alimentação desordenada, padrões de beleza idealizados ou que façam você se sentir mal depois de assisti-los;

. Deixe de seguir contas que postam esses vídeos regularmente ou toque em “não interessado” no vídeo do TikTok para impedir que o algoritmo mostre mais deles;

. Equilibre seu feed de mídia social com conteúdo focado em outras áreas da vida além da alimentação (como arte, design, animais, livros, esportes ou viagens). Preencha seu feed com interesses que melhorem seu bem-estar pessoal; e

. Considere fazer pausas regulares nas redes sociais e veja se você se sente melhor no geral.

Se você quiser ver postagens sobre comida, procure criadores que tentam contrariar essas tendências negativas focando mais em diversão e sabor .

E se você estiver com mau humor, distúrbios alimentares ou problemas de imagem corporal, procure ajuda com seu clínico geral. Ele pode conectá-lo a profissionais que oferecem terapias baseadas em evidências, como a terapia cognitivo-comportamental.

No fim das contas, vídeos do tipo "o que eu como em um dia" não são realmente úteis. Eles contêm pouquíssima informação útil para orientar seus objetivos de saúde ou nutrição.

Se você estiver pensando em fazer mudanças em sua dieta, é importante consultar um profissional qualificado, como um nutricionista credenciado, que possa aprender sobre sua situação e monitorar quaisquer riscos.

*Catherine Houlihan é professora sênior de Psicologia Clínica na Universidade da Sunshine Coast.

**Este artigo foi republicado de The Conversation sob licença Creative Commons. Leia o artigo original.

