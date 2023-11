A- A+

Relações Exteriores Vieira cobra explicações de Israel sobre brasileiros que continuam na Faixa de Gaza Em reunião com chanceler, Lula determinou que Itamaraty intensifique atuação para resolver impasse

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, trocou mensagens, na terça-feira (7) à noite e nesta quarta-feira (8), respectivamente, com chanceleres do Egito (Sameh Shoukry) e de Israel (Eli Cohen).

Vieira cobrou explicações de Cohen para a demora na inclusão dos brasileiros que estão na Faixa de Gaza na lista de estrangeiros autorizados a atravessar a fronteira para o Egito.

Aos dois chanceleres, Mauro Vieira fez um apelo por uma solução rápida para o impasse. Segundo interlocutores da área diplomática, o ministro pediu explicações do chanceler israelense, que na última sexta-feira havia prometido, em uma conversa telefônica, que os 34 brasileiros, palestinos residentes no Brasil e parentes próximos que estão na zona de conflito entre Israel e Hamas seriam liberados até esta quarta-feira.

Até o momento, seis listas de estrangeiros foram divulgadas e nenhuma contempla o Brasil.

Mauro Vieira se reuniu pela manhã com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para discutir a questão. Lula determinou ao chanceler empenho total.

O fato de o Egito ter fechado novamente a fronteira com Gaza preocupa o governo brasileiro, que teme mais atraso na liberação dos nacionais. O grupo terrorista Hamas escondeu alguns de seus integrantes em ambulâncias que transportavam feridos da região para o posto de Rafah.

A expectativa do governo Lula era de os brasileiros entrarem na lista nesta quarta-feira. No entanto, foram beneficiados 228 cidadãos da Ucrânia, 107 das Filipinas, 100 dos Estados Unidos, 75 da Alemanha, 51 da Romênia e 40 do Canadá.

