A- A+

Mundo Vietnã nomeia ministro da Segurança Pública como presidente Lam, de 66 anos, é ministro da Segurança Pública desde 2016 e tem adotado uma linha dura contra os movimentos de defesa dos direitos humanos no país comunista

O Partido Comunista do Vietnã nomeou o ministro da Segurança Pública, To Lam, como o novo presidente do país, informou a imprensa estatal neste sábado.

O Comitê Central do partido concordou em "nomear o To Lam, membro do Politburo (Comitê Executivo) e ministro da Segurança Pública, como presidente", informou a agência de notícias vietnamita.



Sua nomeação segue à demissão, em março, de Vo Van Thuong, após apenas um ano como presidente, o último de uma lista de autoridades afetadas por uma campanha anticorrupção.

Tran Thanh Man, 61 anos, foi nomeado o novo presidente da Assembleia Nacional do Vietnã, um dos quatro líderes mais poderosos do país.

Man, atual vice-presidente da Assembleia Nacional, sucede a Vuong Dinh Hue, que pediu a sua demissão no mês passado por "transgressões e deficiências".

Milhares de pessoas – incluindo autoridades e diretores empresariais – foram afetadas por uma campanha de repressão à corrupção no país, liderada pelo secretário-geral do Partido Comunista, Nguyen Phu Trong.

Veja também

ESTUDO Os 5 benefícios de tirar um cochilo todos os dias e que vão muito além do descanso