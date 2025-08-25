A- A+

fenômenos climáticos Vietnã se prepara para a passagem do tufão Kajiki Quase 325.000 residentes de cinco províncias costeiras serão transferidos para abrigos temporários em escolas e edifícios públicos, informaram as autoridades

O tufão Kajiki atingiu o Vietnã nesta segunda-feira (25) com rajadas de vento de mais de 130 quilômetros por hora e forçou o deslocamento de dezenas de milhares de moradores ao longo da costa do Golfo de Tonkin.

Kajiki, o quinto tufão a atingir o Vietnã este ano, provocou ondas de 9,5 metros antes de atingir o solo às 15h00, horário local (05h00 no horário de Brasília), entre as províncias de Nghe An e Ha Tinh, na costa central do país.

Quase 30.000 moradores do litoral foram retirados da região e 16.000 militares foram mobilizados para responder à emergência. O ciclone também causou o fechamento de dois aeroportos locais e o cancelamento de 35 voos.

A cidade de Vinh amanheceu inundada nesta segunda-feira, com a maioria dos estabelecimentos comerciais fechados e protegidos com sacos de areia.

Dois aeroportos locais foram fechados e as embarcações de pesca no trajeto do tufão foram transferidas para o porto.

Kajiki deve tocar o solo nas próximas horas, com ventos de 157 km/h, informou o Centro Nacional de Previsões Hidro-Meteorológicas do Vietnã.

