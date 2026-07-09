A- A+

Fé Durante festa do Carmo, Arquidiocese de Olinda e Recife celebra Jubileu de 350 anos Missa Festiva ocorreu na Basílica do Carmo, centro do Recife, nesta quinta-feira (09)

O Vigário-geral da Arquidiocese de Olinda e Recife, mosenhor Luciano Brito, celebrou nesta quinta-feira (09) uma das missas festivas em celebração ao Jubileu dos 350 anos da Arquidiocese de Olinda e Recife, presente na programação da Festa de Nossa Senhora do Carmo.

A edição de 2026 está sendo marcada por um duplo jubileu. A celebração recorda os 775 anos da tradição da entrega do Escapulário de Nossa Senhora do Carmo a São Simão Stock, religioso carmelita que, segundo a tradição da Igreja, recebeu da Virgem Maria o escapulário como sinal de proteção, consagração e compromisso com a vida cristã. A festa também está celebrando os 350 anos da Arquidiocese de Olinda e Recife, com uma programação com mais de 100 missas, momentos de oração, atividades culturais e a tradicional procissão da padroeira pelas ruas do Recife.

Logo após a celebração eucarística, o monsenhor Luciano Brito falou com exclusividade à Folha de Pernambuco e citou a importância da comemoração do Jubileu dos 350 anos da Arquidiocese.

Vigário-geral da Arquidiocese de Olinda e Recife, mosenhor Luciano Brito - Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

"Rendendo graças ao Senhor de maneira especial pelos 350 anos de nossa querida arquidiocese de Olinda e Recife, essa caminhada tão bonita do povo de Deus rumo a Jerusalém do alto, mas numa igreja comprometida com o próximo, sempre com o coração dilatado de compaixão, de misericórdia, para servir a exemplo de Jesus Cristo como pede Nossa Senhora nas Bodas de Caná", disse o vigário-geral da Arquidiocese de Olinda e Recife.

Programação

Com programação até o dia 16 de julho, dia da padroeira do Recife, o padre convocou para os demais festejos, que ainda conta com diversas missas, novenas, programação cultural e mais. "Participe da festa de Nossa Senhora do Carmo até o dia 16 de julho, a Basílica do Carmo no Recife é o coração da nossa cidade, que pulsa de fé e de amor por Jesus Cristo e pela sua mãe Maria Santíssima. Que Deus te abençoe", disse.

Nesta sexta-feira (10), a Basílica contará com uma programação de oração e celebrações, com missas às 7h, 9h, 10h e 12h, recitação do Terço Mariano às 11h, Hora Santa Eucarística às 14h e, às 18h, a Novena Solene de Nossa Senhora do Carmo. A celebração terá como pregador o arcebispo do Ordinadiário Militar do Brasil, dom Marcony Vinícius Ferreira, que refletirá sobre o tema: "O escapulário do Carmo: sinal eficaz da nova criação em Cristo".

Veja também