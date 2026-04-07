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APREENSÃO Vigiagro apreende em março 3 t de material irregular em bagagens no Aeroporto de Guarulhos A entrada de determinados produtos sem autorização do Ministério da Agricultura é proibida

As equipes da Vigilância Agropecuária Internacional (Vigiagro), do Ministério da Agricultura e Pecuária, apreenderam cerca de 3 toneladas de produtos irregulares em bagagens de passageiros no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, durante o mês de março. Em um único dia, as apreensões alcançaram 270 quilos, informou o ministério em comunicado.

A entrada de determinados produtos sem autorização do Ministério da Agricultura é proibida, especialmente aqueles de origem animal e vegetal.

Derivados de suínos, como embutidos, por exemplo, representam risco sanitário, pois podem introduzir no País a peste suína africana, doença sem cura que exige o sacrifício dos animais. Produtos vegetais também podem transportar pragas na ausência de controle fitossanitário adequado.

No último fim de semana de março, fiscais apreenderam, em bagagens de três passageiros de voos internacionais, itens como cogumelos, grãos, camarão, pescado e embutidos suínos de produção caseira. Em uma das malas, a equipe do Vigiagro localizou um produto amarelado não identificado, cuja origem não foi informada pelo passageiro.

A fiscalização tem, ainda, o apoio de cães farejadores, treinados para identificar produtos de origem orgânica. No sábado, 28, os animais localizaram embutidos, plantas e frutas na bagagem de um passageiro.

A ação nas portas de entrada do país é fundamental para impedir a introdução de pragas quarentenárias ainda inexistentes no território nacional, contribuindo para a proteção da produção agropecuária brasileira.

A fiscalização ocorre diariamente em aeroportos, portos e fronteiras secas do País, com o objetivo de impedir a entrada de pragas e doenças que possam comprometer a agropecuária nacional.



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