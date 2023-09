Vigilância 24 horas e segurança de militares: Cid ficará em condomínio de generais em Brasília

A- A+

Solto neste sábado após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o tenente-coronel Mauro Cid não deve ir muito longe. Sua casa fica a cerca de um quilômetro do Batalhão da Polícia do Exército, em Brasília, onde ficou preso pelos últimos quatro meses.

O local onde o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro mora coma família é conhecido como "Quadra dos Generais", no Setor Militar Urbano (SMU).









Trata-se de um condomínio reservado aos generais, ao Comandante do Exército e aos seus assistentes diretos. Há duas guaritas com vigilância de militares 24 horas e uma ampla área verde.

Em sua decisão, Moraes condicionou a liberdade de Cid com a condição do uso de tornozeleira eletrônica e do recolhimento domicilar à noite e nos fins de semana.

Moraes também homologou um acordo de delação premiada que Cid firmou com a Polícia Federal. Ele é alvo de investigações que envolvem fraude em cartões de vacinação, venda irregular de presentes dados ao governo brasileiro e tramas para um possível golpe de estado no país. Cid deve prestar esclarecimentos sobre essas três investigações.

