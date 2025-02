Vigilância Sanitária apreende mais de 100 kg de carne imprópria para consumo em Petrolina

A- A+

Mais de 100 kg de carne foram apreendidos durante uma inspeção da Agência Municipal de Vigilância Sanitária de Petrolina (AMVS) em um estabelecimento localizado no bairro de Santa Luzia, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco.

Além das irregularidades no armazenamento, os fiscais identificaram produtos com validade fora do prazo e um ambiente sem condições adequadas para comercialização.

Diante das infrações, o responsável pelo estabelecimento foi notificado e orientado a comparecer à sede da Vigilância Sanitária para regularizar o alvará sanitário e adotar medidas corretivas.

Entre as exigências, estão a higienização do ambiente, a retirada de produtos de limpeza da área de carnes, a remoção de materiais com ferrugem, o uso de uniformes em cores claras e o revestimento de cerâmica nas paredes da área de atendimento ao público.

Denúncias sobre irregularidades podem ser feitas pelo WhatsApp da Ouvidoria Municipal, no número (87) 98844-2540.

Veja também