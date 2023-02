A- A+

Após diversos casos de intoxicação ocular por uso de pomadas modeladoras capilares, a Vigilância Sanitária de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, recolheu 68 produtos do tipo durante inspeção em estabelecimentos comerciais da cidade.

Foram visitados 59 locais, entre farmácias, barbearias e salões de beleza. A vistoria aconteceu nessa terça-feira (7). O objetivo da ação, segundo a Prefeitura de Jaboatão, foi verificar a procedência dos produtos, que são utilizados para trançar e modelar cabelos.

"O uso desse produto desencadeou um grave problema de saúde pública. Por isso, temos que realizar fiscalizações sistemáticas no município, visando a preservar a saúde da população", enfatizou a secretária municipal de Saúde, Zelma Pêssoa.



No último fim de semana, aumentaram os relatos de pessoas que apresentaram reações a pomadas modeladoras capilares. Somente na Fundação Altino Ventura (FAV), especializada em saúde ocular, foram registrados 250 casos de pacientes da Região Metropolitana do Recife que tiveram a visão afetada após usarem o produto.

Entre as principais queixas apresentadas, estão dor, vermelhidão, lacrimejamento, sensibilidade ao piscar e sensação de corpo estraho nos olhos.

Desde janeiro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) apresentou novas medidas de fiscalização, que incluem, a depender do produto, o recolhimento, interdição cautelar, suspensão e proibição da comercialização, distribuição, fabricação e uso das pomadas modeladoras. As restrições atingem 16 produtos de nove empresas fabricantes - veja a lista completa no site da Anvisa.

