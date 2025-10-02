Qui, 02 de Outubro

metanol

Vigilância Sanitária e PCDF interditam distribuidora após caso Hungria

Suspeita é que loja tenha vendido bebidas adulteradas

Rapper HungriaRapper Hungria - Foto: Hungria/Instagram

Uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), em conjunto com a Vigilância Sanitária, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) interditou uma distribuidora de bebidas em Vicente Pires, região administrativa do DF.

A suspeita é que a loja tenha comercializado bebidas adulteradas. Foi lá que o rapper Hungria, internado com suspeita de intoxicação por metanol, tinha comprado garrafas de bebidas na noite de ontem (1°). Ele está internado no Hospital DF Star, em Brasília, para tratar o quadro.

Brasília (DF), 02/10/2025 - bebidas apreendidas pela PCDF em distribuidora em Vicente Pires. Foto: PCDF/Divulgação
Bebidas apreendidas pela Polícia Civil em distribuidora em Vicente Pires - Foto: PCDF/Divulgação
Além da interdição, as equipes apreenderam garrafas de vodka e whisky, que serão periciadas para verificação da presença de metanol ou outro tipo de álcool impróprio para consumo. A distribuidora não tinha licença de funcionamento junto ao governo do DF.
 

A PCDF informou que segue realizando diligências sobre o caso, e que vítimas e demais envolvidos serão ouvidos.

Emergência médica
A intoxicação por metanol é uma emergência médica de extrema gravidade. A substância, quando ingerida, é metabolizada no organismo em produtos tóxicos (como formaldeído e ácido fórmico), que podem levar à morte.

Os principais sintomas da intoxicação são: visão turva ou perda de visão (podendo chegar à cegueira) e mal-estar generalizado (náuseas, vômitos, dores abdominais, sudorese).

Em caso de identificação dos sintomas, é preciso buscar imediatamente os serviços de emergência médica e contatar pelo menos uma das instituições a seguir:

