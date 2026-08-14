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Região Metropolitana do Recife Vigilante de 60 anos é morto a facadas no caminho para casa, em Jaboatão Segundo os moradores, a vítima, identificada como Manoel Delmiro da Silva, estava voltando do serviço quando foi abordado pelo suspeito, por volta das 5h desta sexta-feira (14)

Um idoso de 60 anos, que trabalhava como vigilante, morreu após ser esfaqueado durante uma suposta briga, na 1ª Travessa Genoveva, no bairro de Jardim Jordão, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife (RMR).

Segundo os moradores, a vítima, identificada como Manoel Delmiro da Silva, estava voltando do serviço quando foi abordado pelo suspeito, por volta das 5h desta sexta-feira (14).

Crime

Policiais militares do 6º BPM foram acionados para a ocorrência, que inicialmente foi registrada como tentativa de homicídio. Segundo a Polícia Militar (PM), ao chegar no local, a equipe encontrou o idoso ferido com perfurações de arma de branca e já sem vida.

O efetivo da PM realizou o isolamento e a preservação do local até a chegada da Polícia Civil e do Instituto de Medicina Legal (IML).

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que registrou o homicídio por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios Metropolitana Sul e que as diligências seguem até o esclarecimento do fato.

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